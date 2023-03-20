Doğalgaz ve Elektrik Faturası Evine Gelen Vatandaşlar Dikkat 200TL Hediye Edilecek

Kuveyt Türk bankasından yeni bir kampanya duyuruldu. Bankalar ihtiyaç sahibi müşterilerine destek olmak için hareket geçti. Kuveyt ürk kendi internet sitesinden kampanyanın detaylarını yayınladı.

Kuveyt Türk bankası kampanya dahilinde 200TL hediye ediyor. Kampanyaya dahil olan kendi müşterilerine özel bu hediye Kuveyt Türk tarafından sağlanıyor. Bankanın müşterisi olan ve kampanya ile ilgili görüntülü yüz yüze görüşme sağlayan müşteriler için geçerli olan bu kampanya her otomatik fatura talimatında 50TL ve toplamda 200TL değerinde altın puan kazanıyor. Kampanya başlamış olup son kampanya tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların öncelikle Kuveyt Türk şubelerinden ya da online işlemlerden Kuveyt Türk müşterisi olması gerekiyor. Müşteri işlemlerini hallettikten sonra telefon ve mobil bankacılık üzerinden Kuveyt Türk müşteri yetkilisi ile yüz yüze görüntülü görüşme sağlayarak teyit işlemi yapılıyor.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Kuveyt Türk mobil bankacılığı aracılığıyla şahsi faturaları için otomatik ödeme talimatı oluşturmalıdır. Ev interneti, telefon, elektrik, doğalgaz ve su gibi çeşitli faturaların her ay düzenli olarak otomatik talimat ile ödenmesi halinde Kuveyt Türk bankası müşterilerine her fatura için 50TL toplamda 4 adet fatura ödenmesine ise 200TL hediye altın puan veriyor.

Kuveyt Türk Bankasından Kampanya Açıklaması

Kuveyt ürk bankası yapmış olduğu kampanya ile ilgili açıklamada bulundu. Kampanya ile ilgili gerekli şartları sağlayan müşteriler faydalanabilecek. İşte o şartlar nelerdir?

Kuveyt Türk mobil bankacılığından 2023 yılı içerisinde Kuveyt Türk müşterisi katılımcılar için geçerli olan bu kampanyada mobil olarak ödenen her faturada 50TL ve total de 200TL altın puan kazanacak. Kampanyadan faydalanabilmek için 1 Ocak 2023 tarihinden sonra Kuveyt Türk müşterisi olunması ve görüntülü görüşme sağlanması gerekiyor.

1 Ocak 2023– 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında en az 1 en fazla 4 olacak şekilde faturaların otomatik talimat ile ödenmesi gerekiyor. Kampanyaya katılım sınırlı sayıda olup toplamda 200.000 Kuveyt Türk müşterisi faydalanabilecek. Bu kampanya Kuveyt Türk’ün başka kampanyaları ile birleştirilip kullanılamaz. Kuveyt Türk resmi internet sitesinden yayınlamış olduğu bu kampanyayı, değiştirme ya da sonlandırma hakkına sahiptir.