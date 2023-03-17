Selçuk Geçer Mart sonunu işaret etti! Görenleri, duyanları madara eden dolar tahmini

Görenleri, duyanları madara eden dolar tahmini! Selçuk Geçer Mart sonunu işaret etti! Dolar yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar piyasa uzmanlarından gelecek tavsiyeleri göz önünde bulundurmak istiyor. Yeni yıla girişimizi takip eden günlerde piyasa uzmanlarından uyarı niteliğindeki açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Dolar kuru için yapılan açıklamalar hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için oldukça dikkat çekici özellikte.

Yeni yılın gelişiyle vatandaşların en merak ettiği konular arasında dolar kuru bulunuyor. Özellikle geçtiğimiz yılın son zamanlarında kurdaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar uzmanlardan gelecek tavsiyeleri beklemekteydi. Uzmanlardan beklenen açıklamalar ise geçtiğimiz günlerde geldi. Uzmanlar dolar kuru tahminlerini sosyal medya hesaplarından duyurmaya başladı.

Doların 26 TL’yi Geçeceği Aktarıldı

Dolar yatırımı bulunan vatandaşlara ve yatırımcılara tavsiyede bulunan uzmanlardan Mart ayı için ilk uyarı geldi. Mart ayının son günlerinde dolar kurunda ani yükselmelerin meydana geleceği aktarıldı. Ani yükselişler sonucunda doların 26 TL bandına kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Doların üzerindeki baskının daha fazla devam ettirilemeyeceğinden dolayı yükselmenin yaşanacağı aktarılıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde doların 26 TL bandına çıkmasının şaşırtıcı olmayacağına işaret ediliyor.

Doların yükselmesine bağlı olarak alım gücü olumsuz etkilenen vatandaşların Mart ayının sonunda zamlı fiyatlarla karşılaşacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin dolar borcunun yüksek olmasından dolayı uzmanlar artık doların baskılanamayacağı görüşüne sahip bulunuyor. Bir süredir yapılan müdahalelerle dolar belli bir seviyede tutulmaya çalışılsa da bir süre sonra yeniden atağa kalkacağı ifade ediliyor. İşte bu konuda kendinden çok emin şekilde açıklamalara yapan Selçuk Geçer bir süre sonra doların durdurulamayacağını ifade etti.

Ünlü Ekonomist Tahminlerini Hesabından Paylaştı

Ünlü piyasa uzmanı dolar kuruna dair birkaç aylık tahminlerini sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Mart ayı itibariyle kurun 26 TL seviyelerine kadar artacağı tahminlerini iletti. Uzman açıklamalarının ardından aynı zamanda İstanbul Borsasına dair de değerli açıklamalarda bulundu. Borsada kimsenin gazıyla hisse alınıp satılmaması gerektiğine işaret eden ekonomist gelecekte daha dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

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