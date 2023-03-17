Kel başa şimşir tarak demeyin! Bu araçlar 135.000 TL! 2. el piyasasının kelepir otomobilleri!

Bu araçlar 135.000 TL! 2. el piyasasının kelepir otomobilleri! Kel başa şimşir tarak demeyin! Sıfır kilometre araçların yüksek rakamlarla satışa sunulmasından dolayı her geçen yıl araç satın almak zorlaşmaktadır. Bu nedenle araç satın almak isteyen vatandaşlar tercihlerini kelepir ikinci el otomobillerden yana kullanmaktadır.

İkinci El Araç Piyasasındaki Durum

Sıfır otomobillerin yüksek maliyetli olması nedeniyle vatandaşlar ilk tercihlerini ikinci el arabalardan yana kullanıyor. Farklı marka ve modellere ait kelepir araç listesine haberimizin detaylarında yer verdik. Bütçesi 135 bin TL ile sınırlı olanlar listeye göz atarak tercihlerine yönelik aracın fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilir.

2. El 135 bin TL’lik Kelepir Otomobiller

135 bin TL bütçeniz bulunuyorsa sizin için hazırladığımız listeye göz atarak fiyat bilgisi edinebilirsiniz. Kelepir otomobillere göz atarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda en doğru aracı tercih edebilirsiniz. 2.el indirimli araç markaları, modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanabilir:

Ø Fiat Tipo 1.4 SX ie 1998 130 bin TL

Ø Fiat Palio 1.4 EL Weekend 2001 106 bin TL

Ø Opel Vectra 2.0 GT 1995 125 bin TL

Ø Fiat Marea 1.6 ELX 2001 130 bin TL

Ø Proton 418 GLX 1999 130 bin TL

Ø Volkswagen Golf 1.6 D CL 1987 130 bin TL

Ø Mitsubishi Space Star 1.3 GL 1999 130 bin TL

Ø Mercedes- Benz 190 2.0 1984 132 bin TL

Ø Dacia Solenza 1.4 Prima 2004 129 bin TL

Ø Peugeot 106 XR 1999 129 bin TL

Ø Tata Indigo 1.4 TDI Trend 2008 131 bin TL

Ø Renault Megane 1.6 Coupe Sport 1999 130 bin TL

Ø Volkswagen Golf 1.6 D CL 1989 130 bin TL

Ø Renault R 19 1.4 Beymen Club 1997 132 bin TL

Ø Skoda Felicia 1.3 1996 128 bin TL

Ø Citroen Saxo 1.6 VTS 1997 129 bin TL

Fiyat olarak belli bir sınırlaması olmayanlar için yani 135 TL üzeri çok sayıda araca ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu konuda bütçenizi ayarlayarak araç almak üzere yeniden araştırma yapabilirsiniz.

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