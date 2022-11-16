Selçuk Geçer, dolardan para kazanmanın bilinmeyen formülünü verdi! Sırrı ifşa etti! Elinde dolar olanlar baksın!

Sırrı ifşa etti! Elinde dolar olanlar baksın! Selçuk Geçer, dolardan para kazanmanın bilinmeyen formülünü verdi! Birikimlerin en iyi şekilde değerlenmesini istemek konusunda oldukça haklılar. Enflasyon ile elde eriyen değerlere sahip olmak istememekteler, o yüzden dolara yönelmekteler. Aynı zamanda yatırım yaptıkları aracın da zaman içinde değer düşmesi ile zarar etmek kaygısı duymaktalar.

Dolardan Kazanmanın Formülü Nedir?

Dolar kâhini ön adı ile tanınan uzman kazanmada en büyük etkenin süre olabileceğini söylemektedir. Bir ülkede enflasyonun iki yıl olup birkaç yıl da olmayabileceğinin mutlaka göz önünde bulundurulmasını isteyen uzman, yatırımın buna göre yapılmasını istemektedir.

Para değerinde olabilecek iniş çıkışlar yüzünden bir yılın karını ardından gelen yıl silip süpürebilir. O yüzden dolar alıp beş yıl kenara atmak bile sizi zarara uğratabilir. O yüzden bu süreye kısa gözü ile bakan Selçuk Geçer on yıl gibi daha uzun zaman doları satmadan bekletmenin kazanmanın formülü olabileceğini söylemektedir.

Eğer kısa süre ile paranızı dolarda tutacaksanız alım satım komisyonları ile sermayenizden kaybetmeniz mümkündür. O yüzden çok daha uzun süreleri düşünerek hareket etmelisiniz.

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