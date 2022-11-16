Rüyada çişini yapmak ne anlama gelir, neye işarettir? Diyanet islami rüya anlamı, yorumu

Rüyada işediğini görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin çok kısa bir zaman içinde rahata ereceklerine, rahata ermelerinden sonra da uzunca bir süre kimse ile ters düşmeyecek olmalarına delalet edilmiştir.

Rüyada Çiş Yaptığını Görmek Diyanet

Diyanet’e göre rüyada işemek, rüya sahiplerinin yanlış yerde konuşacakları bazı şeylere delalet edilmiştir. Ağızlarından ne çıktığına dikkat etmeyen rüya sahipleri, söyledikleri yanlış şeylerin bedelini çok uzunca bir süre ödemek durumunda kalabilir, başka insanların haklarına girebilirler. Bu nedenle de özellikle tanımadıkları insanların yanında yaptıkları konuşmalara dikkat etmelilerdir.

Rüyada Tuvalete Çiş Yapmak

Tuvalete gidip işediğini rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin doğru adımlar atarak ilerlemekte olduğunun bir işareti olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, tuvalete çiş yaparken etrafın kirlendiğini görmüşlerse, attıkları adımların doğru olduklarını sandıkları ve daha önceden yapmış oldukları şeyleri kontrol etmeleri gerektiği yorumu yapılmıştır.

Rüyada Dışarıda Çiş Yapmak

Ev dışında bir yere işediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin alışkanlıklarından biraz uzaklaşmaya başladıklarına delalet sayılmıştır. Dışarıda bir yerlerde çişini yaptığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin uzun zamandır gerçekleştirdikleri eylemleri birdenbire yapmamaya başlamalarının da işaretidir. Birden düzenleri bozulan rüya sahipleri, bunun sebebini başta anlamasalar da zamanla yanlış yaptıklarını fark ederek zararlarından döneceklerdir.

Rüyada Herkesin İçinde Çişini Yapmak

İnsanların içinde çişini yaptığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin insanlara göstererek bir hata yapacaklarının işareti sayılmıştır. Bazı rüya tabircilerine göreyse bu rüya, kişilerin yaptıkları bir hatayı örtmeye çalışırken daha büyük ve yanlış adımlar atacak olmasına yorulmuştur. Rüya sahipleri, eğer yanlış bir durumun içinde olduklarını düşünüyorlarsa bu olayların tümünden kendilerini geri tutmaya çalışmalılardır.

Rüyada Tuvalete Çiş Yapmak İhya

İhya’nın tuvalete çiş yaptığını rüyada görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin sürekli olarak yanlarında olan bir dostları sebebi ile günaha girmeye başlamış olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yapacakları eylemlerin kararını kendileri vermediklerinden dolayı bu kötü durum içinde olabilirler. Ancak artık yaptıkları yanlışları görerek hareket etmelerinin zamanı gelmiş olabilir. Bu nedenle de biraz yalnız kalarak yaptıkları hataları gözden geçirmelilerdir.

Rüyada Eve Çiş Yapmak

Çişini evin içine yaptığını rüyada görmek, yakın zamanda rüya sahiplerinden bağımsız olarak kurulmuş olan bir düzenin rüya sahipleri tarafından bozulacak oluşunun işareti olarak delalet edilmiştir. Başkalarının hayatlarına bu denli müdahale ettiğini fark edemeyecek olan rüya sahipleri, fark ettikten sonra kendilerini geriye doğru çekmeye çalışabilir ancak bu durum kendileri için bir fayda yaratmayacaktır. Aksine, kendileri ile beraber diğer insanlara da daha fazla zararları dokunabilir.

Rüyada Altına Çiş Yapmak Diyanet

Diyanet’e göre çişini altına yapmış olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok büyük günahlar işlemiş olduğuna ve bu günahlardan tövbe etseler dahi kurtulamayacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri çok eski zamanlarda yetimlerin hakkını yemiş, kurulu haneyi dağıtmış ya da daha büyük günahlar işlemiş olabilirler. Bu günahlardan arınmak için çok uğraşmış olsalar da rüya sahipleri, eğer rüyalarında altına çişini yaptıklarını görmüşlerse, bu günahlardan hiçbir zaman kurtulamayacaklardır. Özellikle çocuğu olan ve çocuğunun altına çişini yaptığını görmüş olan rüya sahiplerinin günahlarının veballeri çocuklarına kadar devam edebilir. Mutlaka, daha önce günah işledikleri insan için rüya sahiplerinin helallik almaları gereklidir.



