Selçuk Geçer dolar kuru için köprüden önce son viraj dedi! Vatandaşın eli ayağı dolaştı!

Vatandaşın eli ayağı dolaştı! Selçuk Geçer dolar kuru için köprüden önce son viraj dedi! Pandemi ile ardından gelen Ukrayna Rusya arasında çıkan savaş tüm dünya ekonomisini derinden etkiledi. Türkiye ekonomisi de diğer ekonomiler gibi etkilendi ancak gelişmekte olan bir ülke olduğu için etkilenmesi nispeten daha az oldu. Buna rağmen gündelik yaşamda savaş tesirini derhal göstermeye başladı.

Doların Yükselişi Sürecek Mi?

Doların günümüzdeki yükselişine bakarak birbirinde değişik yorumlara son olarak Selçuk Geçer de yorumu ile katıldı. Son durumu değerlendiren ünlü ekonomist, finans analisti şöyle bir öngörüde bulundu.

Doların artık son dönemece girdiğini belirten Selçuk Geçer 20 TL seviyesine kadar doların hızla tırmanışını sürdüreceğini belirtti. Bunun sürmesindeki bir etmenin de gerçek olmayan enflasyon verilerinin açıklanması olduğuna dikkat çekti.

Bu yüzden ivmenin artarak diğer ülkelerden daha hızlı arttığını düşünen ekonomist, enflasyon verileri konusunda, gerçek veriler yerine doğal olmayan düşürülmüş rakamlar ile ifade edilmesinin sorun yarattığını düşündüğünü söyledi. Bu şekilde hareket edilirse sorunun daha da büyümesinin olası olduğuna dikkatleri çekti.

Eğer veriler doğru açıklanmaz ise, vatandaşlarının gelirlerindeki artış da enflasyona göre yapılamadığını ve sonucun ortada olduğunu belirtti. Bu yüzden alım güçlerinin çok çok düşük seviyede olduğu düşünülmektedir.

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