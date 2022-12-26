Selçuk Geçer dobra konuştu! Doların gerçek değeri ne olmalı hesapladı! 1 dolar kaç TL olmalı açıkladı!

Doların gerçek değeri ne olmalı hesapladı! 1 dolar kaç TL olmalı açıkladı! Selçuk Geçer dobra konuştu! Bu yıl Türkiye’deki enflasyon artışı ve dolar kurundaki aşırı yükselme sebebiyle 2023’te neler olabileceği ile ilgili araştırmalar hızlanmaktadır. Bu konu ile ilgili ekonomistlerin de fikrini merak eden vatandaşlara karşı ekonomistlerden de hesaplarından tek tek merak edilen konu ile ilgili açıklamalar gelmektedir. Bu konuda ekonomist Selçuk Geçer de yeni yılda enflasyonun ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalarını hesabından paylaştı. Selçuk Geçer gündemdeki ‘dolar kuru 19 TL’yi aşar mı ?’ sorusuna cevap olarak oldukça konuşulacak bir tahminde bulundu.

Enflasyon hesapları yaparak doların bugünkü değerinin aslında 24 TL olması gerektiğini vurgulayan Geçer, bu hesabı dolar yükselişinin yüzde 39 ve enflasyonun da yüzde 84 olmasından dolayı 24 TL şeklinde yaptığı bu hesabı sosyal medyasından paylaşarak duyurdu.

Selçuk Geçer’in böyle bir hesap yapmasının ardından vatandaşları tedirgin eden bu haber sosyal medya üzerinden gündeme oturdu ve herkes tarafından oldukça fazla konuşulmaya başlandı.

Dolar’ın bu yıl bitmeden 30 TL civarında olmasını öngören Selçuk Geçer yaptığı ve yapacağı tahminlerle hem youtube hesabından hem de sosyal medya hesaplarından merakla takip edilmeye devam ediliyor. Tahminlerindeki doğruluk payı onun daha çok haklı olduğunu gösteriyor. Selçuk Geçer’in bu tahminleri son zamanlarda oldukça ilgi çekiyor.

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