Bireysel Kullanıcılar ve İşletmelere Kredi Paketleri Güncellenecek!

Hükümetin hem bireysel olarak hem de ülke ekonomisine katkı sağlatabilmesi için yeni yıla özel yeni kredi paketleri konuşuluyor. Bu kredi hamlesi hazine destekli olarak vatandaşın bir nebze olsun yeni yılda rahat nefes alabilmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından kredi garanti fonu adı altında kefaletli destek paketi duyurulmuştu. Hazine desteğinin ise %75 olduğu açıklandı. Nurettin nebati paket içeriğinin 250 milyar TL olacağı üzerine açıklamada bulundu.

Özellikle KOBİler için yeni kredi paketleri yeni yıl itibariyle peş peşe duyurulmaya başlanacak. Bu durum uzun vadede düşük faizli konut kredisini ulaşabilmeyi de kolaylaştıracak. Öte yandan ele alınan bu paketler içerisinde emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için de ek bir kaynak oluşturacak.

İşletmelere Yeni Kredi Paketleri!

İşletmesini büyütmek isteyen ya da yeni bir işletme açacak olan esnafa yönelik özel kredi paketleri de duyurulacak. Öte yandan imalat sanayiine dair iş yükünü hafifletmek, maddi olarak ek gelir sunabilmek için farklı kredi paketleri de duyurulacak. Dünyada resesyon süreci Türkiye yıllık oranda özellikle son 9 çeyrekte büyüme oranını da etkiliyor. G20 ülkeler arasında hızla büyüyen ülkeler içinde yer alan Türkiye ekonomi modeli ile yeni bir döneme geçiş yapacak. Hem üretim sanayide hem ihracatta ve yatırımda daha çok büyüme fark edilecek. Özellikle bankacılık sektöründe yapılacak yenilik ile beraber kredi bütçeleri çoğaltılacak vatandaşa destek olunacak.

Kamu Bankaları Elini Taşın Altına Koydu!

Henüz resmi olarak bir duyurusu yapılmamış olsa da önümüzdeki yıl itibariyle 3 kamu bankası üzerinden yeni bir destek geleceği söyleniyor. Bunlar arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerine alıyor. Konu üzerinde Türkiye varlık fonu, hazine maliye bakanı ve BDDK çalışmalarını sürdürüyor. Aktarılan en önemli konu ise kamu bankalarının bu konuda sermayelere yönelik 35 milyar TL oranında ek artırma gideceği söyleniyor. Net bir veri paylaşılmamışken bankaların en az 20'şer milyar TL'ye oranında nakit girişi sağlaması beklenti oluştu.

3 yıldaki sürece bakıldığında kamu bankalarının bu yenilik ile beraber 4 sermaye artışı olmuş olacak. Son olarak Mart ayında bir yükseliş sağlamıştı. Burada çekirdek sermaye desteği adı altında katılım bankaları, yatırım bankaları ve ziraat katılım bankası elini taşın altına koymuş, farklı kredi paketlerini açıklamıştı. Bankaların yatırımları destekleyebilmek adına aldıkları bu kararlar arasında; Ziraat Bankası 21.8 milyar TL, Vakıfbank 13.4 milyar TL, Halkbank 13.4 milyar TL, Ziraat katılım 900 milyon TL, Emlak katılım 500 milyon TL, Kalkınma ve yatırım bankası 1.5 milyar TL oranında kredi paketini duyurmuştu.