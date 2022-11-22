Selçuk Geçer bombayı patlatmıştı! Dolar bam bam geliyor! O tarihte 20 TL'nin üzerinde olacak

O tarihte 20 TL'nin üzerinde olacak. Selçuk Geçer bombayı patlatmıştı! Dolar bam bam geliyor! Son sürat yoluna devam doların bu yükselişini birçok uzman önceden görmüştü. Amerika’nın da ekonomisinin kötü gitmesinden dolayı birçok uzman Fed toplantısından faiz artırım kararının çıkacağını tahmin edebilmiştir.

Piyasayı koklama konusunda profesyonel olan uzmanlar henüz dolar 10 TL sınırını geçmemişken yatırımcılara dolar almalarını ve bunun onlara çok iyi kar bırakacağını söylüyordu.

Ve nihayetinde beklenen oldu ve dolar bütün barajları kırarak ilerledi.Her gün kendi rekorunu kırmaya devam eden dolar daha da artacağa benziyor.

Elinizdekileri Koruyun

Piyasalarda yaşanan çalkantıdan dolayı birçok yatırımcının kafası karışmış durumda. Birçok kişi paralarını altına yatırarak paralarını koruyabileceklerini düşünüyorlardı fakat altında ki düşüşte yatırımcıların iyice panik olmasına sebep oldu. Şimdi yatırımcılar ellerinde ki varlıkları nasıl kullanmalarını gerektiğini bulmak için uzmanlardan cevap bekliyor.

Uzmanlar ise şimdilik net bir şey söyleyemedikleri için yatırımcılara ellerinde ki varlıkları korumayı tavsiye ediyor. Çünkü doların yükselmesinden dolayı şu an dolar bozdurmak sizi ilerde ki daha yüksek kardan edebilir.

Elde ki altını bozdurmakta şimdilik mantıklı gibi dursa da 2024 yılından sonra altın fiyatlarının artma ihtimali söz konusu.

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