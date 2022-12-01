Selçuk Geçer altın ve doların roket gibi fırlayacağı tarihi açıkladı! Vatandaş ne yapacağını şaşırdı!

Vatandaş ne yapacağını şaşırdı! Selçuk Geçer altın ve doların roket gibi fırlayacağı tarihi açıkladı! Dünya üzerinde yaşanan ekonomik buhranların ülkemiz üzerine de etkilerinin bulunduğu bir gerçektir. Bu ekonomik sıkıntıların ülkemiz üzerindeki etkisini en çok dolar ve altın üzerinde görmek mümkündür. Altın ve dolar yükseldikçe halkın cebindeki TL azalmaya başlıyor.

Devlet bu duruma zaman zaman müdahale etse de durum dünya çapında bir sorun olduğu için çok uzun süre daha etkisini sürdüreceği düşünülüyor. Ekonomi hakkında yorumlar yapan ve piyasadaki durumu değerlendiren Selçuk Geçer bu son durum hakkında da açıklamalarda bulundu!

Ekonomik Sıkıntılar ve Altın Doların Durumu

Ekonomik konularda çok fazla fikri olmayan yatırımcılar bu konuda çeşitli platformlarda konuşan ve yorumlarını ortaya koyan kişilerin düşüncelerinden hareketle yatırım yapmaktadır.

Bu yorumcular yaptıkları yorumlarda altının fiyatı yükselecek, dolar fırlayacak şeklinde yorumlar yaparak yatırıcıları bazen yanlış yönlendirebilmektedir. Bu sebeple yorumcular kendi fikirlerini paylaştıklarını konuşmalarında ifade ediyorlar.

Ekonomik olarak sıkıntı yaşanması toplumun her kesiminde sıkıntının yaşanması anlamına geliyor. Yatırımcı da işçi de bu sıkıntının sonucundan etkileniyor. Yapılacak olan bazı reformlarla bu sıkıntılı durumlardan kurtulmak mümkün olabilir.

Bunun için de devletin bazı tedbirler alması uygun olacaktır. Bu tedbirler ile üretici yeniden üretmeye başlayabilirse ortada ekonomik sıkıntı adına bir şey kalmayacaktır.

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