Aralık ayı mest eden haberle başladı! PTT’den ev hanımlarına tam destek! Kadınlara 80.000 TL ödeme müjdesi!

Kadınlara 80.000 TL ödeme müjdesi! Aralık ayı mest eden haberle başladı! PTT’den ev hanımlarına tam destek! Son dönemlerde emeklilere ve çalışanlara yönelik birçok farklı kredi paketi açıklandı. Uygun şartlara sahip bu kadar paketin haberinin ardından sosyal medyaya tam olarak doğrulanmayan başka kredi paketlerine dairde haberler düşmeye başladı. Bu haberlerden biriside ev hanımlarına yönelik kredi paketi çıkacağı haberidir.

Şartlar Yüz Güldürecek

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen haberle ilgili sitelerde yazan bilgilere baktığımızda başvuruların PTT şubelerine yapılması gerektiği görmekteyiz. Kredinin vade süresinin 36 aya çıkabileceği belirtilmektedir.

İsteyen kimselerin doğrudan PTT şubelerine gidip başvurabileceği gibi şubelere gitmek istemeyenlerin telefonla başvurma şansları olacağı da bildirilmektedir. Ev hanımlarına yönelik çıkan bu kredide paketinde herhangi bir gelir belgesi ya da kefil istenmediği haberlerde belirtilmiştir.

Ayrıca bu krediye kredi puanı düşük ev hanımlarının da başvurabilmesi için onlardan kredi notu da istenmeyeceği haberlerde geçmektedir. Krediyle ilgili henüz daha fazla ayrıntı yer almamaktadır.

Kredi almak isteyen kadınlar yapılacak açıklamalara odaklanırken kredi ile iş kurmayı planlayan kadınlar da bulunmaktadır.

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