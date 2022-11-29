Kredi notu düşük olanlara af geldi! Kredi sicil affı başvurusu nereye yapılır? İşte detaylar

Kredi sicil affı başvurusu nereye yapılır? Kredi notu düşük olanlara af geldi! İşte detaylar Yaşadıkları zorluklar neticesinde borçlarını zamanında ödeyememiş ve bankaların kara listelerine girmiş olan kişiler için geçtiğimiz günlerde bir müjde geldi. Borçlarını ödeyen ya da yapılandıran kişilerin sicilleri temizlenecek ve kişiler kara listeden çıkarılacaklar. Bunun borçlu olan kişilerin bankaları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Son tarih Temmuz 2023’tür. Bu tarihten sonra başvuran kişilerin başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Şartlar Nelerdir

Kara listeden çıkmak isteyen kimseler yasa resmî gazete de yayınlandıktan sonra bankalarıyla iletişime geçmelidir. Borçlarını 6 ay içinde kapatabilmelidir. Yeterli ödeme gücü bulunmayan kimselerde borçlarını taksitlendirme yoluna gidebilirler.

Fakat bu durumda da en geç 6 ay içinde bütün borçlarını taksitler halinde ödemeleri gerekmektedir.

Sicil affından sadece bireysel kişiler değil tüzel kişilerde yararlanabilirler. Bunun haricinde kişilerden herhangi bir belge istenmemektedir. Sicil affının kapsamı da oldukça geniş tutulmuştur.

Ödenmemiş kredi kartı borcu olanlar, kredi çekip ödeyememiş kimseler, karşılıksız çek veren kimseler, senetleri icraya düşmüş olan kimseler bu aftan yararlanabilirler. Alacakları kredi ile borçlarını kapatarak teni bir hayata başlamak mümkün olmaktadır.

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