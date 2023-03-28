Selami Şahin, “Kadınları Ofise Davet Ediyor” İddiasına Yanıt Verdi!

Selami Şahin'in sürekli kadınları ofisine davet ettiği iddiası gündemde yer aldı ve sanatçı sonunda bu iddialara yanıt vererek adından söz ettirdi. Sürekli bir şekilde çeşitli nedenlerle kadın hayranlarını ofisine davet ettiği öne sürülen sanatçı çıkan haberlere yanıt vererek sosyal medya hesabından bir açıklanmada bulundu. Sanatçı Şahin'in menajerlik ajansı bir yazı kaleme aldı ve merak edilenleri yanıtladı.

Bir haberde yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor şeklinde başlık atılmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Bugüne kadar unutulmaz aşk şarkılarına imza atan sanatçı Selami Şahin bu iddialar karşısında sessiz kalmadı ve yanıt vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından yayınladığı ve menajerlik ajansı aracılığıyla yapmış olduğu açıklama 74 yaşındaki Selami Şahin'in adından söz ettiren bir gelişme oldu.

Menajerlik Ajansı Selami Şahin hakkında kamuoyuna ve basına yansıyan haberler hakkında sanatçının ekibi ve ailesi olarak derinden üzüldüklerini bildirmek istediklerini açıkladı. Bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından birinin Selami Şahin olduğunu ifade eden menajerlik ajansı Selami Şahin'in sevenleriyle samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih ettiğini ifade etti. Menajerlik ajansı Şahin'in hayranları ile tokalaşmasının ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesinin bir açıklama yapmak zorunluluğunu doğurduğunu ifade etti.

Senelerdir bahsi geçen bölgede sosyal ve iş yaşamını sürdürmekte olan Selami Şahin'in hayranları ile yaratmış olduğu samimi ve sıcak diyalogların yanlış yorumlamaya sebebiyet verdiği söylenildi ve bu konuda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde ifadeler kullanıldı.

Selami Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, Selami Şahin evli mi?

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 15 Ağustos 1948 yılında dünyaya gelen sanatçı, subay bir babanın 6 çocuğunun 4'üncüsü olarak hayata gözlerini açmıştır. Ünlü isim 1985 yılında evlenmiştir ve 3 çocuğu vardır.