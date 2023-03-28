Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Davasında Duruşma Salonunu Terk Etti!

Ünlü sunucu Ece Erken 27 Ocak 2022 tarihinde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin görülen davanın ortasında öfkelendi. Ünlü isim, sanığın sözlerini dinlemiyorum şeklinde ifadeler kullanması sonrasında duruşma salonunu terk ederek adından söz ettirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak 2022 gününde Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan bir restoranda uğradığı silahla saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin davada 20 sanık yargılandı ve Ece Erken duruşma salonunu terk ederek görüntülendi.

Duruşma, Bakırköy 12 Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti ve 7 tutuklu, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Merhumun ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ve avukatları da duruşma salonunda yer aldı. Sezer Çakır tanık olarak dinlenildi ve yakın arkadaşı olan Ece Erken'in evine taziye için gittiği zaman tanıklardan Fatih'in kendisini aradığını söyledi. Çakır, Fatih Sipahi’nin sunucu Ece Erken ile görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söylediğini aktardı. Fatih Sipahi ile bir görüntülü konuşma yaptıklarını açıklayan Çakır, Seccad Yeşil’in olayı ardından kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattığını söyledi. Seccad’ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu önce balıkçıda gördüklerini ve daha sonra galeriye gidip silah temin ettiklerini ve ardından Yeşilköy'e dönüp olayın gerçekleştiğini söylediğini ifade etti.

Seccad Yeşil söz aldı ve Fatih Sipahi ile aralarında böyle bir konuşma olmadığını ve tanığın yalan söylediğini aktardı. Sanık avukatları ise tanık Sipahi’nin hiçbir aşamada bu şekilde bir ifade vermediğini belirtirken dinlenen tanığın yalan söylediğini iddia etti ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Duruşma sırasında sana Kadir Yasak ise konunun yağmayla ilgisinin olmadığını iddia etti. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun tasarlayarak öldürmek istese bunu orada yapacağını ifade eden Yasak, yaralama niyeti olsa da bunu hemen yapacağını söyledi.