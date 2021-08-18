Şekeri Bırakmanın Yan Etkileri Nelerdir?

Bu, keto gibi düşük karbonhidratlı diyetlerin popülaritesinin son on yılda artmasıyla birlikte tatlarda ve yaşam tarzlarında bir değişiklik gibi herhangi bir sayıda nedenden dolayı olabilir. Fazla şeker yemenin sağlığımız üzerindeki tehlikelerinin daha iyi anlaşılması da bu düşüşü tetikliyor olabilir.

Şeker alımını azaltmak, kilo vermeye yardımcı olabilecek kalori alımının azaltılması ve diş sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere açık sağlık yararlarına sahiptir. Ancak insanlar bazen daha az şeker yemeye çalıştıklarında olumsuz yan etkiler yaşadıklarını bildirmektedir. Genellikle geçici olan baş ağrısı, yorgunluk veya duygudurum değişiklikleri belirtiler arasındadır. Bu yan etkilerin nedeni şu anda tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bu semptomların beynin şekerli yiyeceklere maruz kaldığında nasıl tepki verdiği ve "ödülün" biyolojisi ile ilgili olması muhtemeldir.

Karbonhidratlar, meyvelerdeki fruktoz ve sütteki laktoz gibi birçok gıdada doğal olarak bulunabilen şekerler de dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde gelir. Sakaroz olarak bilinen sofra şekeri şeker kamışı, şeker pancarı ve akçaağaç şurubunda bulunurken, glikoz ve fruktoz balın ana bileşenleridir.

Gıdaların kitlesel üretimi norm haline geldiğinden, gıdalara daha lezzetli hale getirmek için sakaroz ve diğer şekerler eklenir. Yüksek şeker içeriğine sahip gıdaların gelişmiş tadı ve "ağız hissinin" ötesinde, şekerin beyinde derin biyolojik etkileri vardır. Bu etkiler o kadar önemli ki, şekere "bağımlı" olup olamayacağınız konusunda bir tartışmaya bile yol açtı - bu hala araştırılıyor.

Şekerin üzerimizde güçlü bir etkisi olabileceği açık. Bu yüzden daha az şeker tükettiğimizde veya onu diyetimizden tamamen çıkardığımızda olumsuz etkiler görmek şaşırtıcı değil. Bu erken "şeker yoksunluğu" aşamasında, baş ağrıları, yorgunluk ve baş dönmesinin yanı sıra depresyon, anksiyete, beyin sisi ve istek de dahil olmak üzere hem zihinsel hem de fiziksel belirtiler rapor edilmiştir. Bu, şekerden vazgeçmenin hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatsız edici olabileceği ve bazılarının diyet değişikliğine bağlı kalmasını zorlaştırabileceği anlamına gelir.

Beynin kimyasal dengesindeki bir değişiklik, diyet şekerini kaldıran veya azaltan insanlarda bildirilen semptomların arkasında neredeyse kesindir. Dopamin ödüle dahil olmasının yanı sıra hormonal kontrolü, bulantı ve kusmayı ve kaygıyı da düzenler. Şeker diyetten çıkarıldığından, dopaminin beyindeki etkilerindeki hızlı azalma, muhtemelen birçok farklı beyin yolunun normal işlevine müdahale edecek ve insanların neden bu semptomları bildirdiğini açıklayacaktır.