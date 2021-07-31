Şekerbank ve Denizbank emekli kredisi rekor kırıyor! Emekli kredisi ile 150.000 TL'ye kadar onay

Şekerbank ve Denizbank üzerinden emekli kredisi alacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda hem ihtiyaç kredisi hem de bankanın borç kapatma kredilerini kullanabilirler. Daha önce 60.000 TL'ye kadar verilen bu krediler, 2021 yılından itibaren 150.000 TL'ye kadar kimlikle verilmektedir. Sizlerde emekli maaşı alıyorsanız ve yaşınız da 70 yaşına kadarsa, kredi başvurusu yapacağınız bu bankalardan hemen işlem yapabilir ve bu bankaların emekli kredisi kampanyalarından yararlanabilirsiniz. 150.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapacaktır.

Şekerbank Emekli Kredisi

Şekerbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek buradan kredi başvurusu yapabilirler. Banka kredi başvurusu yapacak olan emeklinin kredi siciline göre onay verecektir. Kredi sicili uygun olan kişiler, emekli maaşlarını Şekerbank'a taşırsa, kredi onayı alırlar. Bu bankadan kredi kullanacak olan emekliler, borç transferi yapmak durumunda kalacaktır. Kredi ve kredi kartı borçlarınız ile birlikte ihtiyacınız olan parayı 150.000 TL'ye kadar alabileceksiniz.

Şekerbank emekli kredisi kullandığınız zaman banka size özel faiz oranları ile işlem yapacaktır. Bu kredi faiz oranlarını bankaya kredi başvurusu yaptıktan sonra öğrenebilirsiniz. Aldığınız kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı bulunmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, sadece şubeler üzerinden yüksek limitli kredi onayı alabilirler.

Denizbank Emekli Kredisi

Size en yakın Denizbank şubesine giderek, bu bankadan emekli kredisi alabilirsiniz. Emekli kredisi kullanacak olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredileri hemen hesaplarına atabilirler. Kredi sonucu uygun olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredileri, diğer bankadaki olan kart ve kredi borçları ile birleştirerek 150 bin TL'ye kadar verilmektedir.

150 bin TL üzerinde kredi onayı almak istiyorsanız, emekli maaşınızı taşımadan da bu bankadan ipotekli olarak kredi alabilirsiniz. Emekli, kredilerinin özelliği düşük faizlerle işlem yapılmasıdır. Sizlerde Denizbank şubelerine giderek bu bankanın emekliler için yaptığı tüm kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.