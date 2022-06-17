Cumhurbaşkanlığı Destekli Ziraat Bankası 0.49 Faizli Kredi Veriyor. Ziraat Bankası son dönemde yaptığı kampanyalarla vatandaşlara hızlı kredi sonuçları ulaştırıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası aracılığıyla nakit kredilerden yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası'nın acil kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli bu kredi kampanyasına katılabiliyor.



Ziraat Bankası'ndan kredi kullanacak vatandaşların merak ettiği bir diğer konu da 0,49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisini kim alacak?

0,49 faizli devlet destekli tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine gelerek, kredi başvurusu yaparken bankanın güncel faiz oranlarından yararlanan kredi kampanyasına katılıyor.

Başvuru İşlemleri

0,49 faizli tüketici kredisi kampanyasına katılmayı arzulayanların daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi çekip düzenli geri ödemiş olması, bankadan maaş almış olması ve banka kredi notunun 1700'ün üzerinde olması gerekmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmayı arzulayan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden krediden yararlanmak istedikleri takdirde her yerden başvuru yapabilir ve Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılabilirler. Ziraat Bankası

hesabınız için alacağınız internet bankacılığı şifresi ile banka size anında sonuç verecektir.

Ziraat Bankası aracılığıyla normal faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar, kredi kampanyasına katılmak için banka şubelerine giderek kimlik belgeleri ve gelirleri ile başvuruda bulunabilirler. Emekliler adıyla anılan tüketici kredisi kampanyası, düşük faizli kredilerin hızlı onaylanmasını sağlıyor.

Sizde bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız vakit geçirmeden Ziraat Bankasına başvurunuz.