Deprem bölgesinin kalkınması için ulusal anlamda çalışmalar devam ediyor. Devlet maddi desteklerle kalkınmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesini amaçlıyor. Aynı zamanda konut yapımı da sürüyor. Deprem bölgesi için uluslararası yardımlar da gelmekte. Şekerbank, bu konuda önemli bir adım attı. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere Şekerbank ve US International Development Finance Corporation arasında kredi anlaşması imzalandı. Kredi tutarı 100 milyon dolar olarak belirlendi.

Şekerbank, söz konusu krediyi kendi kaynakları ile destekleyecek. Bu sayede projenin toplam miktarı 133 milyon dolar olacak. Kredi, deprem bölgesinin kalkınmasının yanı sıra farklı amaçlarla da kullanılacak.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 100 MİLYON DOLAR KREDİ

Şekerbank ve US International Development Finance Corporation arasında sağlanan anlaşma ile 100 milyon kredide uzlaşıldı. Varılan uzlaşma neticesinde kredinin deprem bölgesi için kullanılmasına karar verildi. Aynı zamanda kadınlar tarafından kurulan işletmelerin desteklenmesi, KOBİ’lerin istihdamının artırılması da bu kredi sayesinde mümkün olacak.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, krediyle ilgili açıklama yaptı. Flake, kredinin deprem bölgesinin desteklenmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu kredinin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol oynayacağını da vurguladı. Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan, verilen destek için ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’e teşekkürlerini sundu. Aynı zamanda ABD Türkiye Diplomatik Misyonu temsilcilerine de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Göktan, 350 bine yakın KOBİ’ye destek verileceğini de sile getirdi.

MEVCUT VE YENİ İSTİHDAM DESTEKLENECEK

Kredi, deprem bölgelerinin kalkınması maksadıyla kullanılacak. Kadınlar tarafından kurulan işletmeler ve KOBİ’lerin finansmanının da bu kredi ile sağlanması bekleniyor. Şu anda yaklaşık 1,5 milyon olan istihdam, kredi sayesinde daha da artacak. Kredi ile KOBİ’lerin kalkınması da hedefleniyor.

Kredi ile finansal erişimi yaygınlaştırmak amaçlanıyor. Sosyal fayda elde etmek amacıyla kredi, tabana yayılarak kullandırılacak.