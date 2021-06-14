14 Haziran 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller! 2021 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, yaşlı bireylere ve ihtiyacı olan engellilere evde bakım parası verilmektedir. Haziran ayında yatırılacak olan evde bakım parası hakkında yapılan araştırmalar artış gösterdi ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar merak doldu. Gündemde, “14 Haziran evde bakım parası yattı mı?” sorusu yer alırken konu hakkında araştırmalar yapmak için internete başvurular da gerçekleşti. 14 Haziran 2020 evde bakım maaşı yatan illerin listesinin de belli olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı.

Haziran ayında yatırılacak olan evde bakım maaşının il sorgulaması başladı. 14 Haziran evde bakım maaşı yatan illerin neresi olduğu ile ilgili araştırmalar vatandaş tarafından gerçekleşti. Hasta, yaşlı ya da bakıma muhtaç kişilerin evde bakımlarının yapılması ve ihtiyaçların karşılanabilmesi adına Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşı hakkında son dönemde araştırmalar yoğunlaştı. Peki, 14 Haziran 2021 evde bakım maaşı yattı mı? Sizler için merak edilen konuyu araştırdık ve evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık. İşte SMS ve T.C. kimlik no ile sorgulanabilen maaşlar ile ilgili merak edilenler…

Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatan evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ayın 14'ünün gelmesi ile birlikte evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak konusu oldu fakat iller hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı. E-devlet üzerinden maaş hakkı olanların sorgulama yapabileceği öğrenilirken maaşların hesaba yatıp yatmadığı da oradan öğrenilebilir.

2021 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu bilgilere göre 2020 senesi ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verileri hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Memur, memur emeklileri ve sözleşmeli personellerin aylıklarına yapılacak olan zam oranları da öğrenildi. 2021 senesinin Ocak ayı itibariyle yaşlılık maaşı ödemeleri zamlanmış bir şekilde hesaplara geçecek. Bunun yanı sıra evde bakım parası ise 1544 lira 61 kuruştan 1658 lira 19 kuruşa yükseldi.