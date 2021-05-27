Sedat Peker’den Defne Samyeli’ye Özür Geldi

Sedat Peker’in son videosunda bahsettiği ‘Defne’ imasından sonra, Defne Samyeli sosyal medyada hedef oldu. Defneli, Peker’in iması hakkında sert açıklamalarda bulunurken Peker, imanın Samyeli ile herhangi bir bağlantısı olmadığını söyleyerek özür diledi.

Sedat Peker’in yayınladığı içeriğinde tepki çeken iddialar olan videoları Türkiye gündeminden düşmüyor. Peker’in yayınladığı 7. videosunda yaptığı bir ima tartışma konusu oldu. Peker, videoda ‘Defne’ kelimesini geçirerek birtakım imalarda bulundu. Bu videodan sonra kısa sürede sosyal medyada tepkiler çoğaldı.

Peker’in videosundan sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ana konusundan biri de ‘Defne’ iması oldu. Bu durumda, birçok kişi okları Defne Samyeli’ye çevirdi. Peker’in, Defne Samyeli hakkında imalarda bulunduğu iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu tepkiler sonrasında Samyeli’den Peker’e sert bir tepki geldi. Samyeli, kendi Twitter hesabı üzerinden “Kul hakkına sığdı mı?” başlıklı bir yazı paylaşarak tepkisini belli etti.

"SOYADINI BAHŞETSİN, ZAN ALTINDA KALMAYALIM"

Kendisinin bahsi geçen ‘Defne’ olmadığını belirten Samyeli, yazısına şu notları düştü: "Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz. Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım" ifadelerine yer verdi.

“TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM”

Samyeli’nin bu açıklaması kısa sürede gündeme düştü. Ardından gözler Sedat Peker’e döndü. Samyeli’nin yaptığı bu açıklamayı gören Peker, kısa sürede cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Peker, Defne Samyeli’den özür dilediğini açıkladı.

"Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim" dedi.