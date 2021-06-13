Sedat Peker yakalandı! Sedat Peker yakalanma anı görüntüleri! MİT SAT Sedat Peker'i aldı

Son Dakika Sedat Peker yakalandı iddiası! 13 Haziran pazar sabah Sedat Peker'in MİT destekli SAT komandoları operasyonuyla gözaltına alındığı iddia edildi. Sedat Peker'in gözaltına alınarak Türkiye getirildiği iddia ediliyor.

Sedat Peker yakalandı mı?

Yukardaki fotoğraf Dubai'de tutuklanan uyuşturucu kaçakçısı Michael Paul Moogan'ın kafasına montajlandığı ortaya çıktı. Ancak Sedat Peker yakalandığı iddiaları sürüyor.

Organize suç örgütü lideri olaran yurt dışına kaçan ve çektiği videolarla büyük ses getiren Sedat Peker 24 saat süren sessizliğinin sebebi belli oldu. Sedat Peker'in Türkiye saatiyle 06:50 sularında operasyonla gözaltına alındığı iddia ediliyor. Sedat Peker yapılan operasyon görüntüleri gün içerisinde yayınlanacağı iddia edildi.

Sedat Peker nasıl yakalandı?

Sedat Peker'in MİT tarafından titizlikle yürütülen operasyonla sağ olarak ele geçirildiği, Savunma Bakanlığa ait uçakla Türkiye getirilmek üzere olduğu iddia ediliyor.

Sedat Peker'in oğlu vuruldu mu?

Sedat Peker'in gözaltına alınmasında SAT komandolarının etkili olduğu, çıkan çatışma da Sedat Peker'in oğlunun vurulduğu iddia edildi.

BAE istihbaratı çekildi!

Sedat Peker'in SAT timleri tarafından gözaltına alındığı evde BAE istihbaratının çekildiği ve adamlarıyla kısa süreli çatışma yaşandığı iddia ediliyor.

Sedat Peker yakalanma videosu ve Türkiye Hoşgeldiniz videosu merak ediliyor!

Sedat Peker'in başı kapalı olarak Türkiye getirildiği ve Türkiye geldiği an "Türkiye hoşgeldin Sedat Peker" videosu olduğu iddia ediliyor. Hem Sedat Peker yakalanma videosu, hem Türkiye Hoşgeldin videosu gün içerisinde resmi kaynaklardan yayınlanacağı iddia ediliyor.