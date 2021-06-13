Acun Ilıcalı instagram canlı yayında elemeyi sızdırdı iddiası! Aleyna Kalaycıoğlu eleniyor mu?

Acun Ilıcalı hem kırmızı hem mavi takımla 13 haziran canlı yayın yaptı. Acun Ilıcalı SMS sonuçları sızdırdığı iddia edildi. Survivor tarihinin erken finallerinden biri olacak Ayşe, Batuhan ve Poyraz potasında elenen ismin sızdığı iddia edildi!

Survivor'da Acun Ilıcalı 13 Haziran SMS sonuçları mı sızdırdı!

Sosyal medya kurtları, Acun Ilıcalı'nın elindeki kağıtta SMS sonuçların yer aldığı ve SMS sonuçlarına göre elenen ismin sızdığını iddia etti. Ancak bir çok kullanıcı da Acun Ilıcalı böyle bir hata yapmaz, elenen ismi neden sızdırsın yorumlarını yaptı!

Acun Ilıcalı elindeki kağıda göre Aleyna mı eleniyor!

Acun Ilıcalı elindeki kağıtta SMS sonuçları,

1- Ayşe

2- Batuhan

3- Aleyna Kalaycıoğlu

görülüyor. Acun Ilıcalı elindeki kağıda göre Surviviro 2021'e 13 Haziran pazartesi günü Aleyna Kalaycıoğlu eleniyor.

Evrim Keklik Batuhan elenbilir iddiası!

Acun Ilıcalı SMS sonuçları sızdırdı iddiası sonrası bir iddia da Evrim Keklik'ten geldi. Survivor sevilen isimlerinden olan Evrim keklik, sosyal medyadan anladığım kadarıyla Ayşe ve Aleyna arasında SMS yarısı geçmiş. Üzülerek söylüyorum ki Batuhan yazık olacak yorumu Batuhan'ın elenebileceği, Evrim Keklik Survivor'dan bilgi almış olabileceği düşünülüyor.

Survivor 13 Haziran kim elendi?

Tam denildiği gibi erken final olan Survivor 2021'de elenen isim de kalan isimde Survivor damga vurdu. Survivor tarihinin en çok SMS atılan haftası Batuhan, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu potası olduğu biliniyor.