Seçmen Anket Sonuçlarında Büyük Sürpriz! MHP ve HDP Barajı Geçemedi

Aksoy Araştırma, şirkete yeni bir araştırma anketi yayınladı. Türkiye Monitörü' mayıs ayı 4. hafta araştırmasını yayınladı.

Aksoy Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre kararsız kesim dağıtıldıktan sonra iktidar parti, AK Parti'nin oy oranı % 32,3 oldu. Ana muhalefet partisi, CHP &,3 oy oranı alırken İYİ Parti'nin oy oranı ise olarak ölçüldü. Milletvekili dağılımında etkili olan HDP, %9,9 oy oranı ile barajı geçemedi ve baraj altında kaldı. Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi, MHP de % 9,1'de kalan oy oranı ile barajı geçemedi ve barajın altında kaldı. Araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye Monitörü' anket araştırmasının sonuçları açıklandı. Aksoy Araştırma tarafından yapılan anket sonuçlarına göre; "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Soruya cevap veren seçmenlerin ,5'i 'kararsız olduğunu', 'belirtmek istemediğini' ve 'oy kullanmayı düşünmediğini' söyledi.

MHP Barajı Geçemedi

Anket sonuçlarında kararsız kesim dağıldıktan sonra, Cumhur İttifakı'nın oy oranı A,4 oy oranına ulaşırken buna karşın, Millet İttifakı'nın oy oranı ise % 41 seviyesinde görüldü.

Parti odaklı bakıldığı zaman Cumhur İttifakı'nda olan AK Parti % 32,3 oy alırken, diğer ortak Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 9,1 oy alarak baraj altı kaldı.

HDP Barajı Geçemedi

Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi % 26,3 oy alırken, İYİ Parti'nin oyu ise olarak açıklandı. Her iki ittifakın dışında bulunan HDP'nin oy oranı ise %9,9'da kalarak barajı geçemedi.

Deva ve Gelecek Partisi Oy Oranları

Diğer yandan yapılan araştırmada, DEVA Partisi'nin oy oranı %2,5 oy oranın oranını görürken, Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,7 olarak tespit edildi. Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,3 oranında olduğu ortaya çıktı.