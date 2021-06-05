Work and Travel’a Gidecekler İçin Son Şans!

Covid-19 virüsü salgını birçok sektörü etkilerken üniversite öğrencilerinin çoğunlukla tercih ettiği Work and Travel öğrenci programı da pandemi başladığından beri salgından etkilenen programlar arasına girmişti. Pandemi dolayısıyla Work and Travel programına katılımda bulunup gidemeyen öğrenciler için son bir umut ışığı doğdu. 9 Nisan 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğu’nun, Youtube kanalında yayınladığı bir video ile duyurduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, 2021 Summer Work and Travel sezonu için vaktinde vize veremeyecektir. Bu haberi sizlerle paylaşmanın hayal kırıklığı içerisindeyim; ama biliyoruz ki, sizin de ilerisi için plan yapmanız gerekiyor ve fazla vakit geçirmeden haberdar edilmeyi hak ediyorsunuz. Öğrenci değişim programları, Türkiye ve ABD arasında kültürler arası anlayış ve kişiler arası bağlar oluşturmanın en iyi yollarından biridir. Fakat, süregelen Covid-19 pandemisinden dolayı rutin vize faaliyetlerimize devam edememekteyiz.”

Geçen zaman içinde Work and Travel programı için danışmanlık hizmeti veren şirketler tarafından yeni açıklama duyuruldu. Bu açıklamaya göre, Work and Travel öğrenci değişim programı için danışmanlık hizmeti veren şirketler ile Dışişleri Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü bir çalışma ile geçen sene J-1 vizesi alıp programa gidemeyen öğrenciler için önümüzdeki yaz için bir şans daha verildi. Açıklamaya göre, önümüzdeki yaz için Mexico City üzerinden J-1 vizesi alınabilecek. Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma ile Türk öğrenciler için belli bir sayıda “non-resident” kontenjanı açıldı. Bu sayede, geçen sene ABD Türk Konsolosluklarında J-1 vizesi alıp da haklarını kullanmayan öğrenciler, Mexico City ABD Konsolosluğunda vize görüşmesine girebilecekler. Türkiye’den ilk aşamada, 8 öğrenci iki gün önce Mexico City’e ulaştı ve dün parmak izlerini verip PCR testlerini verdiler. Bugün itibariyle ise bu 8 öğrenci, J-1 vizesi için Amerika Birleşik Devletleri Mexico City Konsolosluğuna görüşmeye gittiler. Görüşme sonrası 8 öğrencinin 8’i de J-1 vizesini sorunsuz bir şekilde almaya hak kazandılar.

Geçen sene, ABD Türkiye Büyükelçiliği, 18 Mart 2020 tarihinde, Covid-19 virüs salgını sebebiyle geçici olarak vize vermeyi durdurmuştu. Ekim ayına kadar da vize işlemlerinin kapalı olacağı açıklanmıştı.