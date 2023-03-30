Seçime Doğru Denlere Değişiyor, Destekler Geliyor, Cumhurbaşkanı İmzaladı: Sigortası Olanlara 16.500 TL

Seçime az bir süre kala birçok yenilikle birlikte kurumlar açıklamalarını ardı arkasına yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da seçim öncesinde duyurusunu yaptı ve müjdesini verdi. Sigorta girişi olan vatandaşlara yönelik 16.500 TL geri ödemesiz maddi destek sağlanacak.

Seçim öncesi alınan bu karar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resmi olarak duyuru yapıldı. Sigortalı olan vatandaşların dilekçe vermesi ile birlikte isimlerine 16.500 TL tutarında ödeme yapılacak. Uygun koşulları sağlayan sigortalılara yönelik olarak verilecek bu destek sayesinde ekonomik olarak rahatlamış olacaklar.

Başvuru Detayları Neler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilecek bu ödeme için belirli şartlar aranıyor. Belirli şartları sağlayan vatandaşları yönelik olarak yapılacak 16.500 TL ödeme tek seferde hesaplara aktarılacak. Sosyal güvenlik kurumu tarafından milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan karşılıksız ödeme herkesi sevindirdi. Bir dilekçe ile sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmeleri halinde bu parayı alabilecekler. Bu destekten faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olması ve 90 günün üzerinde prim sahibi olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan kişiler yazılı olarak sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vermeleri halinde belirli tarihler arasında hesaplarını 16.500 TL yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek olan destekler arasına giren doğum parası birçok çalışan anne tarafından alınıyor. Bunun için ise çalışan annenin sağ doğum gerçekleşmesi gerekiyor. Doğumun sağ olarak gerçekleşmesinden sonra belirli bir süre içerisinde sosyal güvenlik kurumuna dilekçe ile ibraz etmesi halinde 16.500 TL hesaplarına yatırılıyor.

Devlet tarafından çalışan anneleri desteklemeye yönelik olarak verilen bu doğum parası birçok annenin temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Çalışan annenin asgari ücret üzerinden 112 gün izinli olması halinde toplamda 16.103 TL’si hesaplarına aktarılıyor. Çalışan anne doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra da 8 haftalık süreçler içerisinde doğum iznine mecburi olarak giriyor.

Doğumdan 8 hafta öncesinde ve 8 hafta sonrasında sayılacak izinli günleri toplamda 112 günü buluyor Ve bugünlerin toplamı bir asgari ücretli çalışan anne için 16.103 olarak ödeniyor. Doğum izninin bitmesinin ardından ilde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı dilekçe ile ibraz edilmesi halinde belirlenen süre içerisinde doğum parası yatıyor.