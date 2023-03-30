EYT'lilere kara haber geldi! İlk maaşlar için büyük şok! SGK uzmanı bir bir açıkladı!

Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilere yönelik yaptığı son dakika açıklamasıyla dikkat çekti. Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, EYT'lilerin ilk maaşını alabileceği tarihi açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un son dakika açıklamaları, emeklilikte yaşa takılanlar için önemli bilgiler içeriyor. EYT'lilerin emeklilik sürecinin uzun olabileceği ve ilk maaşlarını 8-10 ay sonra alabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca asgari ücret ve emekli aylığına zam yapılmayacak olması ve ülkedeki yoksulluk ve açlık sınırı hakkında da bilgi veriliyor.

Erdursun'a Göre EYT'lilerin Emeklilik Süreci

Erdursun'un açıklamasına göre, Mart ayında emeklilik için başvuru yapan EYT'lilerin hesaplamaları Nisan ayında yapılacak. Ancak emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir. Yani, emeklilik başvurusu Mart ayında yapılan bir EYT'li, ilk maaşını 8-10 ay sonra alabilecek.

Asgari Ücret ve Emekli Aylığına Zam Yok

Erdursun'un açıklamasında dikkat çeken bir diğer konu ise asgari ücret ve emekli aylığına zam yapılmayacak olması. Asgari ücretin 1 Temmuz'a kadar zam yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca 7.500₺ üzerinde emekli aylığı alanlara da zam yapılmayacak.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Erdursun, açıklamasında ayrıca ülkedeki yoksulluk ve açlık sınırı hakkında da bilgi verdi. Açlık sınırının 9.591₺, yoksulluk sınırının ise 31.241₺ olduğunu belirtti. Bu durumda ülkede çok sayıda insanın açlık ve yoksullukla mücadele ettiği ortaya çıkıyor.

EYT'lilerin Emekli Aylığı

Erdursun'un açıklamalarında yer alan bir diğer konu ise EYT'lilerin emekli aylığı ile ilgili. Mart ayında emeklilik için başvuru yapılması halinde, ilk emekli aylığı Nisan ayında hesaplanacak. Ancak emeklilik süreci uzun olduğu için birikmiş toplu emekli aylığı alınacak.