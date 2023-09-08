Türkiye'deki ekonomik manzara vatandaşlar için zorluklar yaratmaya devam ediyor. Enflasyon giderek yükselirken, insanların gelirleri erozyona uğruyor ve harcamalar neredeyse dayanılmaz hale geliyor. Bu durum karşısında bireylerin ek mali kaynak arayışına girmekten başka çaresi kalmıyor.

Vatandaş için en uygun seçenek kredi almak gibi görünüyor. Ancak, bankaların uyguladığı fahiş faiz oranları potansiyel olarak mali bir felakete yol açabilir. Sonuç olarak, destek kredisi arayışları önemli bir ivme kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce açıkladığı destek kredisi haberi herkesi umutlandırmıştı. İşte mükemmel oranlı kredinin detayları.

LİMİT 100 BİN LİRA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşların oylarına talip olarak çok önemli bir destek kredisi sağlama sözü vermişti. Kısa süre önce yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlıkların tamamlandığını açıkladı ve destek kredisine ilişkin uzun süredir beklenen haberin yakında verileceği belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başlangıçta 150.000 TL tutarında faizsiz kredi vermeyi taahhüt etmişti. Ancak güvenilir kaynaklar, aradan geçen süre zarfında TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle bu miktarın artık yeterli olmayacağını ortaya koydu. Dolayısıyla destek kredisinin açıklanmasından önce limitin 150.000 TL'den 250.000 TL'ye çıkarılacağı beklentisi var.

FAİZSİZ 250 BİN TL

Faizsiz kredi kampanyası kapsamında heyecan verici bir duyuru yapıldı: vatandaşlar 24 ay süreyle herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan krediye erişebilecekler. Bu, faizsiz destek kredisini tercih edenlerin ilk iki yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Bu ilk dönemden sonra, kredi borcu 48 ay boyunca aylık taksitler halinde kademeli olarak ödenecektir.

Aile ve Gençlik Bankası, 250.000 TL'lik faizsiz kredinin hedef alıcılarını da belirledi. Bu krediden yalnızca evlenmeyi planlayan gençler yararlanabilecek. Bu gençler krediyi düğün masraflarının bir kısmını karşılamak için kullanabilecek ve kredi taksitlerini evliliklerinden iki yıl sonra geri ödemeye başlayacaklardır.