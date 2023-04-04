Seçim öncesi 10 numara jest! Sıfır araç fiyatlarına 200.000 TL ÖTV indirimi! Toyota, Ford, Hyundai, Nissan...

Sıfır araç fiyatlarına 200.000 TL ÖTV indirimi! Toyota, Ford, Hyundai, Nissan... Seçim öncesi 10 numara jest! Sıfır araç fiyatlarının çok yüksek seyretmesi ÖTV düzenlenmesine olan ihtiyacı artırdı. ÖTV indirim beklentisinin yüksek olması cumhurbaşkanlığını harekete geçirdi. Cumhurbaşkanının imzasıyla ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Motor silindir hacmi 1600 cc’nin altında olan sıfır araçlarda alt limit 184 bin TL olurken üst limit 280 Bin TL’ye çıkarıldı.

Alt ve üst limitlerin değişmesi sıfır araçlarda ciddi bir indirime neden oldu. Yeni sıfır araç almayı bekleyenler ise ÖTV matrah limitlerindeki değişikliğin fiyatlara nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı. İşte yeni sıfır araç markaları ve fiyatlarına dair detaylar…

Araçlardaki ÖTV Matrah Oranları

Resmi gazetede yayınlanan değişikliğe göre araçlardaki ÖTV matrah oranları şu şekilde uygulanacak;

· Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV matrahı 184 bin lirayı aşmayanlarda %45 vergi oranı

· ÖTV matrahı 184 bin ile 220 bin arasında olanlarda %50 vergi oranı

· ÖTV matrahı 220 bin ile 250 bin arasında olanlarda %60 vergi oranı

· ÖTV matrahı 250 bin ile 280 bin arasında olanlarda %70 vergi oranı

· Diğerlerinde %80 vergi oranı

ÖTV İndirimi Sonrası Hangi Araç Kaça Satılacak?

Motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyip motor gücü 50 kilowatı geçen araçlarda alt ve üst matrah limiti cumhurbaşkanının imzasıyla belirlendi. Buna göre 1800 cc’yi geçmeyen motor silindir hacmine sahip olan araçlarda alt limit 130 binden 228 Bin TL’ye çıkarıldı. Üst limit ise 170 Bin TL’den 350 Bin TL’ye çıkarıldı. Yapılan düzenleme ile;

· %70’lik dilimde yer alan 500 bin liralık bir aracın fiyatı %5,6 oranındaki indirimle 472 Bin

· %60’lık dilimde yer alan aracın fiyatı ,2’lik indirimle 444 bin

· %50’lik dilimde yer alan aracın fiyatı indirimle 415 bin olacak.

Toyota Yaris 1.5 manuel benzinli 517 bin liraya satışı yapılan araç düzenlemeyle 459 bin 600 liraya inmiş olacak. Hyundai’nin İ10 modeli aracı 331 bin liradan 282 bin liraya inecek. 566 bin liralık Ford Fiesta’nın fiyatı 566 binden 534 bin liraya düşecek.

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