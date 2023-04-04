Rakamlar roket gibi! İslam Memiş, Remzi Özdemir, Selçuk Geçer'in 2023 dolar ve altın tahminleri bomba

İslam Memiş, Remzi Özdemir, Selçuk Geçer'in 2023 dolar ve altın tahminleri bomba... Rakamlar roket gibi! Dünya, pandemi ve arkasından gelen Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Dünya ülkeleri yaşanan ekonomik sorunlarla başa çıkmak için kendilerince tedbirler almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası olarak nitelendirilen FED ve Avrupa Birliği ECB başta olmak üzere pek çok ülke faiz artırımına gitti. Faiz oranlarının çok hızlı yükselmesi resesyon riskini doğurdu. Resesyon riskiyle beraber dünya piyasası ciddi bir ekonomik krizin eşiğine geldi. Küresel ekonomik kriz, yatırım araçlarında etkili dalgalanmalara neden oldu. Vatandaşlarımızın en önemli yatırım araçlarından olan altın ve dolar da ekonomik kriz risklerinden etkilendi. 2021 yılında yükseliş sergileyen altın, 2022 yılına düşüşlerle başladı. Yatırımcıları 2023 ve sonrası için dolar ve altınla alakalı yorumları merak etmektedir. Haberimizde ünlü ekonomistler İslam Memiş, Selçuk Geçer ve Remzi Özdemir’in altın ve dolara tahminlerine yer vereceğiz. İşte ayrıntılar….

İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yorumu

İslam Memiş, dolarla alakalı tahminlerde bulunabilmek için FED kararlarını bekleyeceğini açıkladı. Son zamanlarda Sterlin dolar endeksindeki yükselişe dikkat çeken Memiş, Sterlinin yükselişinin devam edeceğini ön gördü. İslam Memiş, altının 2023 yılındaki seyrini yükseliş olarak yorumladı. Ons altındaki yükseliş devam ettikçe gram altını da besleyeceğini belirtti. İlk olarak kademeli olarak devam edecek yükselişin kalıcı olabileceğinin altını çizdi.

Selçuk Geçer’den 2023 Altın ve Dolar Yorumu

Selçuk Geçer, son zamanlarda altın ve dolarla alakalı isabetli yorumlarla dikkatleri çekmeyi başardı. Selçuk Geçer, kurlarla ilgi yüksek bir tahminde bulunarak geleneği bozmadı. Selçuk Geçer, ülkemiz ekonomisinin artık alarm verdiğini belirterek doların yükselişinin engellenemeyeceğini açıkladı. Ünlü ekonomist Geçer, doların yükselişte olduğunun en önemli göstergesi olarak araba, konut ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışları gösterdi. 2023 senesi içinde doların 35 TL’yi bulacağını tahmin ediyor.

Remzi Özdemir’in 2023 Altın ve Dolar Yorumu

Dolar kahini olarak tanınan Remzi Özdemir, altın ve dolar için rekor yükseliş tahminlerinde bulundu. Hükümet yetkililerinin doları baskılamak için uygulamaya kur korumalı mevduat sistemini koyduğunu açıkladı. Kur korumalı ile dolar 11 liraya kadar indirildi. Kur korumalı hesaplardan sonra farklı tedbirler alınarak baskılamaya devem edilmesine rağmen dolar 19’a kadar çıktı. Remzi Özdemir, bütün göstergelerin zamanla dolar üzerindeki baskıların kalkacağını gösterdiğini ifade etti. Özdemir’e göre baskıların kalkması doların engellenemez yükselişi anlamına gelmektedir.

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