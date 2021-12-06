SEC, Tesla'yı İhbarcı Güneş Paneli İddiaları Konusunda Araştırıyor

ABD menkul kıymetler düzenleyicisi, ajanstan gelen bir mektuba göre, şirketin hissedarlarını ve kamuoyunu birkaç yıl boyunca güneş paneli sistemi kusurlarıyla ilişkili yangın riskleri konusunda uygun şekilde bilgilendirmediği yönündeki bir ihbar şikayeti üzerine Tesla Inc hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma, sürücü asistan sistemlerini içeren kazalara ilişkin federal bir güvenlik soruşturmasıyla karşı karşıya olan dünyanın en değerli otomobil üreticisi üzerindeki düzenleyici baskıyı artırdı. Tesla güneş sistemlerinden kaynaklanan yangınlarla ilgili endişeler daha önce yayınlanmıştı, ancak bu, menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından yapılan bir soruşturmanın ilk raporu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 2019 yılında güneş enerjisi sistemleri hakkında bir ihbarda bulunan ve ajanstan rapor hakkında bilgi isteyen eski bir Tesla saha kalite yöneticisi Steven Henkes'in Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebine yanıt olarak Tesla soruşturmasını açıkladı. .

SEC, 24 Eylül'de Henkes'e verdiği yanıtta, kayıtlarını sağlama talebini reddederek, "İcra Dairesi personeliyle, kayıtlarını aradığınız soruşturmanın hala aktif ve devam ettiğini doğruladık" dedi. SEC yetkilisi, mektubun ajans tarafından yasa ihlallerinin gerçekleştiğine dair bir gösterge olarak alınmaması gerektiğini söyledi. Reuters haber ajansı bağımsız olarak SEC mektubunun meşru olduğunu doğruladı.

Eski bir Toyota Motor kalite bölümü müdürü olan Henkes, Ağustos 2020'de Tesla'dan kovuldu ve Tesla'ya, işten çıkarmanın güvenlik endişelerini dile getirdiği için misilleme olduğunu iddia ederek dava açtı. Tesla, Reuters'in e-postayla gönderilen sorularına yanıt vermezken, SEC yorum yapmaktan kaçındı.

SEC şikayetinde Henkes, 2016 yılında satın aldığı Tesla ve SolarCity'nin satın alma öncesi ve sonrasında “mal hasarına, kullanıcıların yaralanmasına, yangına vb. Tesla ayrıca, şikayete göre, kusurlu elektrik konektörlerinin yangına yol açabileceğini müşterilerine bildirmedi.

Tesla tüketicilere, sistemi kapatabilecek bir arızayı önlemek için güneş paneli sisteminde bakım yapması gerektiğini söyledi. Henkes, yangın riskleri konusunda uyarıda bulunmadığını, riski azaltmak için geçici olarak kapatma teklif etmediğini veya sorunları düzenleyicilere bildirmediğini söyledi. Tesla hisseleri, Reuters raporunun ardından Pazartesi günü yüzde 5.5 düşüşle 960.25 dolardan düştü.

İhbarcı

Tesla Energy'ye haksız fesih nedeniyle geçen yıl Kasım ayında açılan davaya göre, ABD'de 60.000'den fazla konut müşterisi ve 500 hükümet ve ticari hesap sorundan etkilendi.

Tesla'nın iyileştirme programından sonra bunlardan kaçının kaldığı belli değil.

Toyota'nın Kuzey Amerika kalite bölümünde uzun süredir yönetici olan Henkes, Tesla'nın SolarCity'yi satın almasından aylar önce, 2016 yılında kalite mühendisi olarak SolarCity'ye taşındı. Reuters'e verdiği demeçte, satın alma işleminden sonra görevleri değişti ve yaygın sorunun farkına vardığını söyledi.

SEC şikayetinde Henkes, Tesla yönetimine Tesla'nın yangına eğilimli güneş sistemlerini kapatması, güvenlik düzenleyicilerine rapor vermesi ve tüketicileri bilgilendirmesi gerektiğini söylediğini söyledi. Çağrıları dikkate alınmadığında, düzenleyicilere şikayette bulunmaya başladı.

"Üst düzey avukat, Tesla'nın itibarına zarar vermek için bu konunun halka açıklanması konusunda uyardı. Benim için bu suçtur” dedi.

Arızalı konektörler ve Tesla güneş sistemi sorunlarıyla ilgili davalar ve endişeler birkaç yıl öncesine uzanıyor. Walmart, Tesla'ya karşı 2019'da açtığı davada, Tesla'nın çatı güneş sisteminin yedi mağaza yangınına yol açtığını söyledi. Tesla iddiaları yalanladı ve ikili anlaşmaya vardı.