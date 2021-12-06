Sudan Polisi Binlerce Askeri Protesto Ederken Göz Yaşartıcı Gaz Kullandı

Binlerce Sudanlı Pazartesi günü çeşitli şehirlerde Ekim askeri darbesine ve ardından Başbakan Abdalla Hamdok'u göreve getiren anlaşmaya karşı düzenlenen son gösteride sokaklara çıkarken, polis Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarındaki protestoculara göz yaşartıcı gaz attı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, göstericilerin Hartum ve kardeş şehri Omdurman'ın farklı noktalarında yürüyüş yaptıkları iddia ediliyor. Kassala, Sennar ve Port Sudan dahil olmak üzere diğer şehirlerde de protestolar düzenlendi.

AFP haber ajansına göre, göstericiler başkentin çeşitli bölgelerinden yürüyüşe geçtiler ve birçoğu "Askeri yönetime hayır" ve "Ordu size ihanet edebilir ama sokak asla size ihanet etmeyecek" sloganları attı.

Sudan ordusu 25 Ekim'de iktidarı ele geçirerek geçiş hükümetini dağıttı ve düzinelerce yetkili ve politikacıyı tutukladı. Devralma, halk ayaklanmasının uzun süredir lider olan Ömer El Beşir'i görevden almaya zorlamasının ardından iki yıldan fazla bir süre sonra demokratik yönetime kırılgan planlı bir geçişi alt üst etti.

Hamdok, askeri gözetim altında bağımsız bir teknokratik kabine çağrısında bulunan bir anlaşmada uluslararası baskının ortasında geçen ay görevine iade edildi. Anlaşma, darbeden bu yana tutuklu bulunan hükümet yetkilileri ve politikacıların serbest bırakılmasını içeriyordu.

Ancak anlaşma, geçişe öncülük etmesi için iktidarı sivil bir hükümete devretmekte ısrar eden demokrasi yanlısı hareket tarafından reddedildi. Protestolar, “Müzakere yok, uzlaşma yok, [orduyla] güç paylaşımı yok” sloganı altında gerçekleşti.

Protestocuların ölümlerini takip eden Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, güvenlik güçleri Ekim darbesinden bu yana protestoları bastırdı, en az 44 protestocu öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Pazartesi günkü protestolar, El Beşir'e karşı ayaklanmaya ve ardından askeri darbeye öncülük eden Sudanlı Profesyoneller Derneği ve sözde direniş komiteleri tarafından çağrıldı.

'Darbeye meşruiyet'

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan, protestocuların saatlerce toplandığını söyledi. “Protestocular [geçen ay imzalanan] anlaşmanın darbeye meşruiyet kazandırdığını söylüyor.

“Temel talepleri, Ekim ayındaki devralma için hiçbir taviz ve meşruiyet olmamasıydı. Başbakan Abdalla Hamdouk'un bu anlaşmayı imzalaması büyük bir ihanettir. Devralma gerçekleşmeden önce sivil yönetimin bir simgesiydi” dedi.

Morgan, başkent Hartum'un dışındaki çeşitli bölgelerde protestoların gerçekleştiğini söyledi.

Al Jazeera muhabiri, "Ülke genelinde anlaşmaya kızgın olduklarını ve siyasi partilerin retlerini dile getirdiğini gösteren bir ivme olduğu açık" dedi.