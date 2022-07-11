Savunma Bakanı, Ukrayna'nın Rusya İle Savaşmak İçin 'Milyonluk Ordu' Toplamayı Hedeflediğini Söyledi

Ukrayna, Rus güçleriyle savaşmak için NATO silahlarıyla donatılmış "milyonluk bir ordu" kurma planlarını lanse etti.

Bununla birlikte, Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un yorumları, somut bir karşı saldırı planından çok bir toplanma çığlığı olarak görülüyor.

Rusya doğu Donbas bölgesinde kazanımlar elde ettikçe geliyorlar ve Ukrayna genelinde alanları vurmaya devam ediyorlar.

Bay Reznikov ayrıca ülkenin güney Karadeniz kıyısını geri almanın ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını söyledi.

The Times gazetesine verdiği röportajda bakan, silah teslimatlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

İngiltere'yi Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma silahlar sağlamaktan daha etkili NATO standardı hava savunma sistemleri ve mühimmatına geçişte "anahtar" olduğu için övdü.

Askerlerimizin hayatını kurtarmak için daha fazlasına, hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. Her gün obüs bekliyoruz, yüz askeri kaybedebiliriz” dedi.

Savunma bakanı şunları ekledi: "Silahlı kuvvetlerimizde yaklaşık 700.000 kişi var ve ulusal muhafız, polis, sınır muhafızını eklediğinizde, bir milyon civarındayız."

Ancak analistler, bir milyon rakamını nominal değerde almama konusunda uyardılar.

Royal United Services Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Dr Jack Watling BBC'ye verdiği demeçte, "Karşı saldırı gerçekleştirecek olan milyonluk bir güç değil" dedi.

"Normalde bir karşı saldırı başlattığınızda operasyonel sürpriz istersiniz, bu yüzden bunu alenen ilan etmek, kısmen Rusları bu tehdide karşı korunmak için daha geniş bir kaynak ayırmaya zorlamakla ilgilidir."

Bu arada Rusya'nın taarruzu, özellikle Donetsk bölgesinde amansızca devam ediyor.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Pazar günü meydana gelen kanlı bir olayda, bir apartman bloğuna gece yapılan roket saldırısında 30 kişinin öldüğünü söyledi. Kramatorsk kenti yakınlarındaki Chasiv Yar'daki enkazdan dokuz kişi kurtarıldı. Kurtarma ekipleri hala hayatta kalanları arıyor.

Bölge valisi, Pazartesi günü kuzeydoğudaki Harkov kentindeki yerleşim bölgelerine Rus toplarının isabet etmesi sonucu altı kişinin öldüğünü ve 31 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ukrayna karşı saldırı başlatmaması konusunda uyardı

Politikacılar askeri kampanyalara doğrudan müdahale ettiğinde her zaman bir tehlike vardır.

Oleksii Reznikov, Rusya'nın aldığı toprakların bir kısmını geri almak için bir saldırının "siyasi olarak çok gerekli" olduğunu söyledi.

Karadeniz limanları üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını yeniden başlatmaya çalışmak da ekonomik açıdan önemlidir. Ukrayna, Rusya askeri çabalarını doğuya odaklarken, şimdi güneyin bazı kısımlarını geri almaya çalışmak için iyi bir zaman olduğuna inanabilir.

Ancak gerçek şu ki, Ukrayna'nın askeri çabalarının ve kaynaklarının çoğu şimdiden Donbas'taki şiddetli çatışmalar tarafından tüketiliyor.

Birliklerinin yarısından fazlasını kaybetmiş ve takviyeye ihtiyaç duyan birkaç birimle konuştuk.

Ukrayna'nın güveni, daha gelişmiş uzun menzilli topçu sistemlerinin tedariki ile arttı - ancak yine de Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sayıda değil.

Soru şu: Ukrayna, güçleri Rusya'nın doğudaki ilerlemesini durdurmaya çalışırken, güneyde büyük bir saldırı düzenlemeye gerçekten hazır mı?

Bana, Batılı politikacıların üst düzey Ukraynalı politikacılara ve askeri komutanlara, şu anda büyük bir karşı saldırı başlatmanın zamanı olmadığını açıkça belirttiği söylendi.

Moral için iyi olabilir, ancak kolayca durabilir. Ukrayna'nın Kharkiv ve Kherson çevresindeki karşı-saldırı operasyonları şimdiye kadar sınırlı bir başarı elde etti. Ordularını yeniden inşa etmek için hâlâ zamana ihtiyaçları var.

Rusya'nın Ukrayna'yı ilk işgali, birden fazla cephede savaşmanın tehlikelerini vurguluyor. Hedeflerinin çoğuna ulaşamadı. Doğuda sadece güçlerini toplayarak bir miktar başarı elde etti.