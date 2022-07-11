Sigortalı olarak çalışan SGK desteğinden faydalanacak ve bankalardan 40.000 TL alacak!

Sigortalı olarak çalışan kişiler SGK desteğinden faydalanmak istiyorsak kamu bankaları ve bazı kamu destekli özel bankaların başlatmış olduğu kampanyalara katılarak acil kredi imkanından faydalanabilir. SGK destekli olarak 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilecek olan bu Kredi kampanyalarında şartlar uygun olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilmektedirler. SGK üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu Kredi kampanyasında faydalanmak isteyen kişiler hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden de olabilir. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncelikli olarak internet şifresi oluşturmanız gerekiyor.

SGK destekli 40.000 TL başvuru nasıl yapılır?

SGK desteği ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapabilirsiniz. SGK destekli olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 40.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu Kredi kampanyalarına katılabilirler. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler en yakın banka şubesinin kimlikleri ile birlikte giderek başvurularını yapabilir misin ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirler. Garanti Bankası üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşlara hemen sonuç verilecek.