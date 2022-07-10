Savaş Yorgunluğu, Avrupa Enflasyonu Ukrayna'ya Yardım Tepkisini Vurdu

Ruslana Hrytskiv, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana "düzinelerce, belki yüzlerce" mülteciye yardım etti, ancak savaş yorgunluğu arttıkça ve Avrupa yükselen fiyatlar ve rekor enflasyonla savaşırken görevi zorlaşıyor. Bu hafta Facebook'ta Ukraynalı çocuklar için ayakkabı bulmaya çalıştığında, bunun yerine ikinci el ayakkabı giymenin sağlık yönleriyle ilgili bir tartışmada kendini dolaşmış buldu.

Prag'a giderken üçüncü bir çocuğu doğuran annenin, ikizleri için yeni bir şey göze alamayacağı argümanı etkileyemedi.

Çek Cumhuriyeti'nde yirmi yılı aşkın süredir yaşayan Ukraynalı Hrytskiv, "Yanıt eskisinden daha yavaş." dedi.

"Başlangıçta, insanlar beklenmedik bir şekilde yaklaşıyorlardı" dedi.

Hrytskiv 'in deneyimi, çoğunluğu çocuklu kadınlar olmak üzere yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi ağırlayan doğu Avrupa ' daki yardım kuruluşları tarafından yankılanıyor.

Kıtanın geri kalanı gibi, bölge de insanların harcamaları hakkında iki kez düşünmelerini sağlayan kaçak fiyatlarla boğuşuyor.

Örneğin Haziran ayında Polonya'da yüzde 15,6'ya ulaşan rekor yüksek enflasyon, büyük ölçüde 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali nedeniyle enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

Mültecilerin konaklamasını koordine eden Macar Habitat for Humanity grubunun gönüllüsü Eszter Bakondi-Kiss, "Şimdi yardım etmeye savaşın başlangıcından biraz daha az ilgi görebiliriz," dedi.

AFP'YE verdiği demeçte, "O zaman bu programların bir parçası olmak için çok daha fazla teklif veya başvuru aldık." dedi.

Çatışmanın içine neredeyse beş ay, o yardım Ukraynalı mülteciler bölgenin yükselen yaşam masrafları savaşlar gibi yavaşlıyor yardım yanıt algılar.

"Bu sadece doğal. Sebep sıcak olduğunda, başlangıçta ilgi var ve sonra bu ilgi azalıyor, "dedi Bulgar vakfı Za Dobroto başkanı Svilena Georgieva.

AFP'YE verdiği demeçte, "Ancak aldığımız fonların yüzde 90'i hala Ukrayna kampanyası için" dedi.

Praglı sosyolog Daniel Prokop için yoksullukla tehdit edilen insan sayısı artıyor.

"Ve Ukrayna için yardım aslında yerliler için yardım gölgede olacağı endişeleri olabilir," diye AFP söyledi.

Prag merkezli Bağışçılar Forumu başkanı Klara Splichalova, savaş başladığında bağışların daha önemli olmasına rağmen, fon akışının kurumaya yakın olmadığını söyledi.

"Ve görünürde barışçıl bir çözüm olmadığı için, insanlar uzun vadede ve tekrar tekrar yardım etmenin gerekli olduğunun farkındalar."

Romanya'daki Çocukları Kurtar Fonundan Lavinia Varodi, bireylerin ve şirketlerin "bütçelerini tükettikleri" için daha az para verdiklerini söyledi.

AFP'YE verdiği demeçte, "Geriye daha büyük olan ve bu kategori için özel fonlar tahsis eden kuruluşlar kaldı." dedi.

Mültecilere ev sahipliği yapan Budapeşte pansiyonunda gönüllü olan Agnes Baranyai, kısmen yaz tatillerinde yardım etme isteğinin azalmasını suçladı.