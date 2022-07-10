Meclisten Geçti! Emekli ve Çalışanlara 100.000 TL Ödeme!

Emekli olan ve çalışan vatandaşlara 100.000 TL kadar ödeme yapılacağı, bayramdan sonra başlatılacaktır. Nakit ihtiyacı olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda kamu bankaları üzerinden devlet destek olarak 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda diğer bankadaki olan borçları da kapatılarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Daha önce düşük faizli kredi, Meclis onayından da geçti ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kredi için çalışmalara başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar için 24 ay vadeli 100000 TL kredi limitini, bayramdan sonra başlatacağını duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Meclis onayından geçen ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyaların başvuruları için internet siteleri üzerinden kredi başvuru formu açacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kampanyada kredi kullanacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman alabilecekleri haberini verdi. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilmek için 50000 TL kredi kullanmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurularında internet bankacılığın şifresini alan vatandaşlar için haftasonu olsa bir kredi imkanı sağlayacak. Yalnız internet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak istiyorsunuz, diğer bankalara borcunuzun olmaması gerekiyor. Banka borçlarınızı da kapatmak için kredi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.