Savaş Yasağına Rağmen, Rus Deniz Ürünleri Yine De ABD'ye Girebilir

Balıkçılık, Kremlin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in denizdeki güç projeksiyonuyla yakından bağlantılı olan Rusya'da büyük bir iştir.

Ülke, dünyanın en iyi deniz ürünleri üreticilerinden biridir ve geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne sekizinci en büyük ihracatçıydı ve 1,2 milyar dolardan fazla satışla, büyük kısmı kral yengeçti.

Ancak, geçen yıl ABD'ye 1,7 milyar dolar daha balık gönderen Çin aracılığıyla ABD'ye ne kadar iniş yapmayı başardığı tam olarak bilinmiyor. Biden yönetiminin yasağı, Çin'den ithalat yapan şirketlerin bunu öğrenmesini de gerektirmiyor.

Rusya'nın en büyük deniz ürünleri ihracatı arasında Alaska pollock bulunmaktadır. Morina balığının kuzeni Alaska pollock, taklit yengeç etinden McDonald's Filet-O-Fish sandviçlerine kadar her şeyde ortaya çıkan, ABD'de en çok hasat edilen balıktır. Her yıl, Bering Denizi ve Alaska Körfezi'ndeki dev, yüzen fabrikalar, New York'taki Empire State Binası'nın ağırlığının dört katından fazlasına eşdeğer olan 1,5 milyon ton balık yakalamaktadır.

Ancak aynı tür Rusya'da da benzer miktarlarda hasat ediliyor ve bir kez işlenip Çin'den ithal edildiğinde, ABD pazarında önemli bir boşluğu dolduruyor. Menşe ülkeyi izlemek yerine, ABD'li üreticiler balığın nerede yakalandığını belirtmek için Alaska pollock'un adını tanımaya güveniyorlar.

"Tüketiciler, Alaska adı kutunun üzerindeyse, açıkça Alaska sularından geldiğine güvenebilirler," diye ısrar etti Genuine Alaska Pollock Producers'ın CEO'su Craig Morris.

Ukrayna'nın işgalinden önce bile, Alaska Cumhuriyetçi Senatörü Dan Sullivan'ın "otoriter" pollock olarak adlandırdığı şeyin ABD'ye girmesini engellemek için baskı kuruluyordu. Putin, o yıl Kırım'ın işgalinden dolayı kendisini cezalandırmak için Amerikan yaptırımlarının ardından 2014 yılında ABD deniz ürünlerini yasakladı. O zamandan beri, ABD'ye gümrüksüz giren Rus ihracatının değeri neredeyse dört katına çıktı.

Associated Press tarafından analiz edilen ABD ticaret verileri, geçen yıl Çin'den Rus tarafından yakalanan pollock'un en büyük ithalatçısının High Liner Foods olduğunu gösteriyor. Şirket, AP'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Rusya'nın bir enerji merkezi olarak rolünün gölgesinde kalırken, Rusya'nın deniz ürünleri endüstrisi, Kremlin'in güçlü desteğiyle kendi kasını giderek daha fazla esnetiyor.

Ülkenin en büyük deniz ürünleri ihracatçılarından ikisi - Vladivostok merkezli Russian Fishery Co ve Russian Crab - Putin'in eski ulaştırma bakanı ve devlete ait gemi yapımcısı Sovcomflot'un başkanı Gleb Frank'a ait.