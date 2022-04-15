ABD Heyeti, Göçü Görüşmek Üzere Gelecek Hafta Panama'ya Gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken liderliğindeki ABD yetkililerinden oluşan bir heyetin, bölgesel dışişleri bakanlarının göç konulu bir konferansına katılmak üzere önümüzdeki hafta Panama'ya gideceğini söyledi.

Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, Blinken'ın iki günlük ziyaretinde Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo Cohen ve Dışişleri Bakanı Erika Mouynes ile bir araya geleceğini söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sekreteri Alejandro Mayorkas da gezide olacak.

Açıklamada, Salı günü başlaması planlanan konferansta yetkililerin ekonomik iyileşme, göç, mültecilerin korunması, sığınmacılar, yolsuzlukla mücadele çabaları ve sivil topluma desteği tartışacakları belirtildi.

Açıklamaya göre, "Bakan Blinken ve Bakanlar Toplantısı'na katılan bölgesel hükümetlerin temsilcileri, yarımküremiz boyunca güvenli, düzenli ve insancıl göç konusunda işbirliğini tartışacaklar."

Konferans, Biden yönetiminin bu ay 23 Mayıs'ta, ABD-Meksika sınırı boyunca, Amerikalı yetkililerin ABD'de koruma başvurusunda bulunma şansı vermeden, sığınmacıların çoğunu hızla sınır dışı etmelerine izin veren bir politikayı kaldıracağını duyurmasının ardından geldi.

"Başlık 42" olarak bilinen pandemi dönemi kısıtlamasının kullanımının sona erdirilmesinin, sınıra gelenlerde bir artışa yol açması bekleniyor. DHS, ek kaynaklar ve personel konuşlandırarak dalgalanmaya hazırlandığını söyledi.

Ancak son yıllarda ABD, ABD'ye doğru giden insan akışını durdurmaya yardımcı olmak için Amerika bölgesindeki transit ülkelerin işbirliğini aradı.

Mart ayında, DHS Sekreteri Alejandro Mayorkas, Meksika ve Kosta Rika'daki yetkililerle bir araya geldi.

ABD'nin güney sınırına gelen sığınmacıların çoğunluğu "Kuzey Üçgeni" olarak adlandırılan Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan. Ancak Haiti'den ve Güney Amerika'daki ülkelerden gelen insanlar, giderek artan bir şekilde ABD sınırına doğru yol alıyorlar.

ABD'ye doğru giden göçmenlerin çoğu, Panama'nın Kolombiya ile olan güney sınırından geçiyor ve cinsel istismar ve soygun da dahil olmak üzere şiddet eylemleriyle bilinen suç grupları tarafından kontrol edilen tehlikeli bir orman alanı olan Darien Gap'ten geçiyor.

Ekim ayında, Panama, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, Darien Gap'i geçen binlerce göçmen akışını durdurmak için ABD'den yardım istedi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) Mart ayında yaptığı açıklamada, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında 8.456 kişinin hain bir yolculuk yaptığını ve bu sayının 2021'deki aynı döneme kıyasla neredeyse üç katına çıktığını söyledi.

Çok sayıda insanın ABD'nin güney sınırına akma ihtimali, Kasım ayındaki ara seçimlerden önce ABD Başkanı Joe Biden için çok önemli bir siyasi konudur.

Cumhuriyetçi rakipleri, Biden'a saldırmak için rekor sayıda geleni ele geçirdi. Onlar, artışı, eski Başkan Donald Trump'ın kısıtlayıcı göç karşıtı politikalarının birçoğunu tersine çevirmesinden sorumlu tuttular.