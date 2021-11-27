'Savaş İlanı': Pasifik Adaları COP26 Taahhütlerini Patlattı

Bu ay Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP26 İklim Değişikliği Konferansı, küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyi (2,7 Fahrenheit) geçmemesini sağlayarak dünyadaki yaşamın geleceğini kurtarmak için son şans olarak faturalandırıldı.

Katılımcı ülkeler, kömür ve fosil yakıtların kullanımını azaltmak, ormansızlaşmayı durdurmak ve sıfır emisyonlu ulaşım biçimlerine dönüşümü hızlandırmak için kayda değer taahhütlerde bulundular.

Ancak birçok Pasifik Adalısı için zirve, küresel ısınmanın kontrol altına alınmasını garanti altına almak için gereken kararlı eylemde başarısız oldu ve iklim kaynaklı yoksulluğa karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alan ülkelere adalet sağlanamadı.

"Glasgow 1.5 derece golünü kaçırdı. Fiji'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Satyendra Prasad Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Pasifik'in Glasgow'da bunun sıkı ve geri döndürülemez bir şekilde güvence altına alınması beklentisiydi. “Artık daha derin emisyon kesintileri sunmak için büyük yayıcılara bağımlıyız. Ancak denklemin ikinci kısmı daha önemlidir. Bu ülkelerin, 1,5 derece kalıcı olarak kaybolmadan önce kesintilere ulaşmak için daha az ve daha az yılı var.”

BM iklim bilimcileri, 1,5 santigrat derece (2.7 derece Fahrenhayt) eşiğine ancak küresel karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar net sıfıra düşürülmesi durumunda ulaşılabileceğini söyledi.

Prasad, "Dünyada hala Pasifik'i dinleyen herkese, 1.5'in Pasifik'in dünyaya sunabileceği son olası uzlaşma olduğunu hatırlatmama izin verin" dedi. “Bunun ötesinde, liderlerinden ortak gezegenimizde ülkeler olarak var olma hakkını imzalamalarını istiyorsunuz. 1.5'i kaybetmek Pasifik Hükümetlerine karşı bir savaş ilanıdır, topluluklarımıza ve halklarımıza karşı bir savaş ilanıdır. Bu kadar basit – nokta.”

Temmuz ayında, zirvenin başlamasından üç ay önce, Pasifik Adası liderleri konferans başkanı Alok Sharma ile Pasifik-İngiltere Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu ön toplantısına katıldılar. Ulusların emisyon azaltma hedeflerinin, küresel sıcaklık artışını 2025 yılına kadar 1,5 santigrat derece ile sınırlamasını talep ettiler - onların görüşüne göre, yüzyılın ortası için son tarih çok geç - ve gelişmiş ülkelerin 2009'da 100 milyar dolar sağlama sözünü tutmasını istediler. Daha savunmasız ülkelerde iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum için yılda bir kez fon sağlanması.

Bir emsal teşkil eden zirvedeki taraflar, fosil yakıtlar meselesini, 190 ülke, bölge ve kuruluştan oluşan bir grupla, kömürden enerji üretimine geçişi hızlandırmayı kabul ederek karşı karşıya geldi.