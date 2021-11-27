Blinken, Etiyopya'daki Askeri Gerilimin Ortasında Müzakere Çağrısında Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Etiyopya'nın askeri tırmanışından büyük endişe duyduğunu ve kriz konusunda acil müzakere çağrısında bulunduğunu söyledi.

Cuma günü geç saatlerde yapılan yorumlar, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ulusal orduyla cephede görünmesinden saatler sonra geldi.

Ned Price yaptığı açıklamada, "Sekreter Blinken Etiyopya'da askeri tırmanışın endişe verici işaretleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi ve acilen müzakerelere geçme gereğini vurguladı" dedi.

Price, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Blinken arasındaki bir telefon görüşmesinin ardından açıklamayı yayınladı.

Cuma günü, Etiyopya'nın devlet bağlantılı Fana Broadcasting, Abiy'in kuzeydoğu Afar bölgesinde isyancı Tigrayan güçleriyle savaşan orduyla ön saflarda olduğunu bildirdi.

Abiy aynı videoyu Twitter hesabında yayınladı.

Kaydedilen bir açıklamada, "Düşmanı gömmeden teslim olmayacağız" diyerek ordunun moralinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Abiy hükümeti, Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesinde on binlerce insanı öldüren ve milyonlarca insanı yerinden eden bir çatışmada bir yıldan fazla bir süredir Tigrayan güçleriyle savaşıyor.

Cuma günü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), ülkenin kuzeyinde gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısının dokuz milyonu aştığını söyledi.

Çatışma, Kasım 2020'de Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy'in bölgenin iktidar partisi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) ortadan kaldırmak için Tigray'a asker göndermesiyle başladı.

TPLF, Abiy 2018'de göreve gelene kadar yaklaşık 30 yıl boyunca federal hükümete hükmetti.

Birkaç hafta sonra, hükümet güçleri Tigray'ın başkenti Mekelle'yi kesin bir zafer gibi görünen bir şekilde ele geçirdi. Ancak, savaş şiddetlendi ve Haziran 2021'e kadar Tigrayan kuvvetleri bölgenin çoğunu geri aldı ve komşu Amhara ve Afar bölgelerine itti.

Tigrayan kuvvetleri geçtiğimiz günlerde, başkent Addis Ababa'dan sadece 220km (135 mil) uzakta bir kasabayı ele geçirdiğini iddia ederek, büyük toprak kazanımları bildirdi. Kuzey Etiyopya'nın çoğu iletişim kesintisi altında ve gazetecilere erişim ciddi şekilde kısıtlanmış durumda ve bu da savaş alanındaki iddiaların doğrulanmasını zorlaştırıyor.