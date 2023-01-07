Şartı Karşılayan Herkese Maddi Yardım Yapılacak! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Pandemi dönemi boyunca vatandaşlara değişik kalemlerde destek ödemeleri yapıldı. İlk planda 1 000 TL, sonraki aşamalar da ise birçok aileye 1 100 TL destek ödemesi yapıldı. Vatandaşın hesabına bu sefer farklı tutarda farklı kalemde ödeme yapılacak.

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara salgın dolayısı ile destek ödemeleri yapılmıştı. Kesintisiz olarak devam eden destekler, birçok aileyi biraz olsun rahatlatmıştı. Bu ödemelere yenisi eklendi. Fakat birçok aile hakkı olduğu halde bu destekten faydalanamıyor. Başvuru yapılmadığı için faydalanılmayan destek ödemesi iki ayda bir yapılıyor.

İki Ödeme PTT Aracılığıyla Yapılıyor

PTT tarafından iki ayda bir yapılan ödemelerden hak sahibi olan herkes faydalanabilir. Her ay on binlerce vatandaşa veriliyor. Bunun yanı sıra ek olarak bazı çocuklara da destek ödemesi yapılıyor. Başvuru için aranan şartlar nelerdir?

Ülkemizde her erkek vatandaşın askerlik vazifesini yapması zorunu bir görev olarak biliniyor. Askerlik hizmetinde bulunan kişi artık devletten ödeme alabilecek. Milyonlarca aileyi ilgilendiren bu destek sayesinde düzenli nakit yardımı alabilirsiniz. Askerlik görevini yaparken, muhtaç durumda olan er ve erbaşların ailelerine destek veriliyor. Bu sayede birçok vatandaşın mağduriyeti gideriliyor. Bu sisteme Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı denir. Bu program kapsamından sadece aileler faydalanmıyor. Asker çocukları da bu imkândan faydalanabiliyor.

Ailelere yapılan destek ödemeleri iki ayda bir yapılıyor. PTT aracılığı ile yapılan ödemeler, belli tutarlarda iki ayda bir olarak ödeniyor. 12 ay boyunca devlet desteği devam ediyor. 12 ayın sonunda ise devlet tarafından verilen ödeme otomatik olarak kesiliyor.

Bunun yanı sıra devlet tarafından sadece asker ailelerine destek yapılmıyor. Bunun yanı sıra muhtaç durumda olan asker çocuklarına da destek ödemesi yapılıyor. Üstelik ödemelerde tutarlar arttırılmış durumda. Muhtaç er ve erbaşların 18 yaşın altında olan çocuklarına aylık olarak ödeme yapılıyor. İki ayda bir yapılan ödemelerde birçok aile ekonomik yönden biraz rahatlamış oluyor. Çocuklar için yapılan nakit ödemeler PTT aracığı ile gerçekleşiyor.