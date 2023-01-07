Düşük Faizli 6 Ay Ödeme Yok! Düşük Faizli Kredi Başvuruları Başladı! 200 000 TL Kredi İmkânı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen altı ay ödemesiz kredide başvurular başladı. Ekonomik yönden olumsuz etkilenen vatandaşlar, bu kredi ile altı ay ödemesiz kredi kullanabilecek. Başvurular nasıl yapılacak? Kredi için açıklanan koşullar nelerdir? Kredi için başvurular başladı mı?

Nefes Aldıran Kredi İçin Başvuruları Başladı

Ekonominin olumsuz etkileri başladığından bu yana en çok mağdur olan kesimlerden biri de esnaflar oldu. Kepenk açmadan günü kapatan, uzun süre siftah yapmayan esnafların yardımına devlet koştu. Devlet tarafından esnafa destek paketi imkânı sunuluyor. Alınan tedbirler sonucu mağduriyetlerin giderilmesi için destek paketi duyuruldu. Müjde niteliğinde olan kredi için başvurular başladı. KOBİ’lere finansal yönden destek sağlamak için sunulan kredi ile milyonlarca esnaf 6 ay ödemesiz krediye kavuşacak.

Cumhurbaşkanı tarafından esnafa sunulan destek kredisi ile ekonomik anlamda rahatlayarak finansman ihtiyacını giderecek. Birçok esnaf vatandaş kredi için başvuruda aranacak koşulları merak ediyor.

Nefes Aldıran Kredi İçin Başvuru Koşulları

Esnafların rahat bir nefes alması için destek paketinden yararlanmaları adına bazı şartları sağlamaları gerekir. Yıllık cirolarında kayıp yaşamış olmaları aranan ilk şarttır. Diğer bir şart ise yaşanan mali kaybı belgelendirmek gerekir. İşletmenin ticaret, deniz ticareti, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı olmaları gerekiyor.

Kredide geri ödeme altı ay sonra başlayacak. Geri ödemeler 12 ay taksit şeklinde olacak. Paketin tamamı 6 ay ödemesiz ve 12 ay ödemeli dönem olmak üzere 18 ay vadeden oluşmakta.

Nefes Aldıran Kredide Başvuru Belgeleri

Koşulları yerine getiren esnaflar, kredi veren bankaların şubelerine giderek krediden faydalanabilir. Türkiye’nin her yerindeki banka şubelerinden esnaf olan vatandaş işlem yapabilir. Ciro kaybını belgelendiren esnaf üyelik belgelerini de banka şubelerine sunmaları gerekir. Üyelik belgesi üye olunan oda veya borsalardan temin edilebilir. İşletme sahipleri oda veya borsalara gitmeden üyesi olunan oda veya borsa sistemlerinden e belge olarak da üyelik belgelerini alabilirler.