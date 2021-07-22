Sarıyer ve Şile'de Denize Girmek Yasak! Can Kayıpları Arttı

Şile'de Kızılcaköy ve Ayazma Plajı’ndan denize giren iki kişinin boğularak hayatını kaybetmesi ardından 2 kişinin de dalgalara kapılarak kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içinde denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olması sebebi ile denize girmeyi yasakladı. Bunun yanı sıra Kocaeli'de de Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı Plajı’nda bir gencin yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolması üzücü bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sabah saat 07.30 sıralarında Ayazma Plajı’nda serinlemek adına denize giren 3 kişiden bir daha haber alınamadı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer isimli şahıs da gözlerden kayboldu ve yapılan ihbar üzerine arama kurtarma, sahil güvenlik zabıta ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Cankurtaranlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli denizden çıkarıldı ve kurtarıldı. Daha sonra tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen can verdi. Bununla birlikte aynı plajda denize giren iki kişinin de dalgalara kapılarak kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Kayıp olan iki kişiyi arama çalışmalarına devam ederken kayıp olan bir kişinin yakınları da öğrendikleri haber ardından sinir krizi geçirdi.

Kızılcaköy Plajı’nda serinlemek için denize giren bir kişinin boğularak hayatını kaybetmesi ardından denize girmek yasaklandı. Yaşanan olaylar sonrasında Şile Kaymakamlığı yapmış olduğu açıklama ile ilçe sınırları içerisinde denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olması sebebi ile denize girmenin yasak olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, Şile sahilinde rüzgarın etkisi ile yaşanan yoğun dalgalar sebebiyle denize girilen noktalarda bulunan güvenlik tedbirleri de artış gösterdi.

Arkadaşları ve ailesi ile birlikte Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı Plajı’na gelen 23 yaşındaki şahıs rüzgarlı hava nedeni ile yüzmenin yasaklandığı denize girdi ve daha sonra dalgalara kapıldı. Jandarma ekipleri ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi 23 yaşındaki kayıp gencin bulunması için çalışmalar başlattı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise meraklı gözlerle kayıp olan gencin kurtarılmasını beklemeye başladı ve gencin ailesi sinir krizi geçirdi.