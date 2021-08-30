Şanlıurfa’da 7 Çocuk Annesi Eşinin Ellerini Bağladı ve Boğarak Öldürdü!

Şanlıurfa'da adeta kan donduran bir olay meydana geldi ve 7 çocuk annesi bir kadının feci bir şekilde eşi tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Eşi tarafından elleri bağlanarak öldürülen kadın, gündemde yer aldı ve Türkiye ayağa kalktı.

Sosyal medyada da tepki çeken olay hakkında detaylar merak edildi ve detaylı araştırmalar gerçekleşti. Sizler için Şanlıurfa'da yaşanan dehşet verici olay hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri haberimizin devamında yazdık. İşte eşi tarafından öldürülen 40 yaşındaki 7 çocuk annesi Hediye Tokay’ın yaşadığı korkunç anlar ve kan donduran detaylar…

46 yaşındaki eş Ahmet Tokay, kendisinden 6 yaş küçük eşi Hediye Tokay ile tartışmaya başladı ve evli çiftin arasında başlayan tartışma 7 çocuk annesi kadının yaşamını yitirmesi ile son buldu. 7 çocuğunun annesi olan eşinin öncelikle ellerini bağlayan 46 yaşındaki Ahmet Tokay, bir plastik leğenin içine su doldurdu ve ardından içine su doldurduğu plastik leğende Hediye Tokay’ı boğarak öldürdü. Şanlıurfa'da meydana gelen dehşet verici olayda eşini feci bir şekilde öldüren 46 yaşındaki Ahmet Tokay’ın olay sonrası polise teslim olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'da meydana gelen olayda, Ahmet Tokay ile Hediye Tokay arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı ve 7 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Evli çift arasında çıkan tartışma ilerleyen dakikalarda büyüdü ve Ahmet Tokay ise 7 çocuk annesi eşinin ellerini bağladı ve daha sonra su dolu bir leğende eşi Hediye Tokay’ı boğarak öldürdü.

Ellerini bağladığı eşinin kafasını su dolu olan plastik leğene sokan Ahmet Tokay, daha sonra polise teslim olmayı da ihmal etmedi. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre eşinin ilk olarak ellerini bağlayan ve daha sonra boğarak öldüren Ahmet Tokay, polisi aradı ve yaptıklarını anlattı.