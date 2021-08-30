Erdoğan'dan Ay Yıldız Projesi Açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni’nde açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer aldı. Projenin, 29 Ekim 1923'te tarihinde hizmete açılmasının planlandığı öğrenilirken projenin açılış tarihinin 19 Mayıs'ta çekildiği bilgisine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve müşterek bir savunma sistemini, merkezi bir savunma sistemini bulunduracaklarını ifade etti. Konu hakkında, Gazi Mustafa Kemal'in geniş vizyonu ile başlatılmış olan pek çok projenin kifayetsiz zihniyetler ile kesildiğini belirten Erdoğan, savunma sanayisinde artık ihracata başladıklarını da söyledi.

“Ne verirsin” demeyeceklerini ve “ne alırsın” diyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yapmış olduğu konuşmada Malazgirt'ten 15 Temmuz’a kadar uzanan zaferler silsilesine vurguda bulundu. 15 Temmuz ile ilgili açıklamalarda yapan Cumhurbaşkanı, sınır ötesi harekatlarıyla, öncesindeki ve sonrasındaki terör saldırılarıyla ekonomik ve siyasi mücadeleleri ile İstiklal Harbinin sembolü olduğunu söyledi.

Milletin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığını ifade eden Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kahramanların her birini şükranla yad ettiğini ve şehitlere de Allah'tan rahmet dilediğini açıkladı.

Kızılay'ın içerisinde dağınık Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruşu ile dosta güven ve düşmana korku veren bir yapıyı meydana getireceklerini söyledi. Bu projenin, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına karşılık vereceği de belirtildi ve orduya hayırlı olmasını dilediği ifade edildi.

Aynı zamanda ilgili projenin başkente de ayrı bir değer katacağını düşündüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı ve gündemde yer aldı. Erdoğan, konuşmasını tamamlarken Malazgirt'ten 15 Temmuz’a kadar uzanan tüm zaferlerde kahramanları bir kez daha şükranla selamladığını söyledi.