Pek çok şehirde son zamanlarda simit, ekmek gibi ürünlerin fiyatlarına zam yapılıyor. Zamların nedeni dükkân kiralarındaki, personel maliyetlerindeki ve üretim malzemeleri fiyatlarındaki artış olarak ifade ediliyor. Zam oranı, şehirlere göre değişiklik gösteriyor.

Zam yapılan şehirlerden biri de Samsun oldu. Samsun’da simit fiyatları yükseldi. Samsun Fırıncılar Odası, simit fiyatının 7,5 TL olduğunu açıkladı. Simidin gramajı da 10 gram arttı. Zam oranı %50 olarak uygulandı. Ancak zam oranı fırıncılar, simit satanlar tarafından yetersiz bulundu. Vatandaşlar ise zammın çok yüksek olduğunu ifade etti.

EKMEK ZAMMININ ARDINDAN SİMİDE DE ZAM GELDİ

Samsun’da geçen hafta ekmeğe zam geldi. Ekmek fiyatı, 2,5 TL tutarında arttı. Simide gelen zam da 2,5 TL oldu. 75 gram olarak satılan simidin gramajı arttı. 5 TL’den satılan simidin fiyatı 7,5 TL’ye yükseldi. Simidin gramajı 85’e yükseltildi. Zam oranı ise yüzde elli olarak uygulandı.

Samsun Fırıncılar Odası, artan üretim maliyetleri nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Fırıncılar Odası, yapılan zam sonrası uygulanan 7,5 TL’nin sadece maliyetleri karşılama konusunda yardımcı olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLAR ZAMMA TEPKİ GÖSTERİYOR

Simitçiler ve fırın sahipleri, zammın yetersiz olduğunu söylerken vatandaşlar, zammın çok olduğunu düşünüyor. Vatandaşlar, alım gücünün düşmesinden şikâyet ediyor. Vatandaşlar, zamların yeterli bir şekilde denetlenmemesinden de şikâyetçi oluyor.

Yapılan zamlar nedeniyle vatandaşlar, istedikleri gıda ürünlerini satın almakta zorlanıyor. Simidin yanı sıra farklı gıda ürünlerine de sürekli zam geliyor. Vatandaşlar, gıda enflasyonunun düşürülmesini istiyor. Vatandaşlar, aldıkları maaşlarla hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyor. Vatandaşlar, zamların iptal edilmesini ve fiyatların düşürülmesini istiyor.

Gıda ürünlerinin yanı sıra ev kiraları, ulaşım maliyetleri de yükseliyor. Bu nedenle geçinmek daha zor hale geliyor. Zamlar, fırıncılar ve simit satışı yapan kişiler tarafından yeterli görülmüyor. Hükümet, enflasyona karşı gerekli adımları atıyor.