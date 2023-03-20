Samsun Büyükşehir Belediyesi Duyuruya Çıktı: Personel Alımı Yapacaklar

Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığı bünyesine alınmak üzere 657 sayılı olan devlet memurları kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere işçi alımı yapacak. Belediye zabıta yönetmeliği ile belediye itfaiye yönetmeliği kanunları kapsamında belirli unvanlarda belirli sınıflarda ve derecelerde memur alımı yapılacağına ilişkin duyuru yapıldı.

Bunun için KPSS puan türleri arasından taban puanı karşılayan ve diğer şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda belirtilen boş kadrolara ise açıktan atama yolu ile memur alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar belirlenen şartları sağladığı takdirde internet sitesi üzerinden belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilecekler.

Memur Olmak İçin Aranan Şartlar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine alınacak olan zabıta ve itfaiye yönetmeliği gerekince bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak kamu haklarından herhangi bir şekilde mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53 maddesi gereğince belirtilmiş olan sürelerde kasten işlenen bir suçtan dolayı bir ya da daha fazla süre ile hapis cezasına çarptırılmış ya da affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara maruz kalmamak.

Başvuracak olan erkek adaylar için ise askerlikle ilişiğinin bulunmaması askerlik çağına gelmemiş olmak ya da ertelemiş olmak gerekiyor. Zabıta ve itfaiye olarak görevini yapmasına herhangi bir şekilde engel olmayacak bir hastalığının bulunmaması da aranıyor. İlan edilen kadrolar için de özel şartları karşılamak.

Aranan Özel Şartlar Neler

Belediye bünyesine alınacak olan personel için ise aranan özel şartlar arasında zabıta memur ve itfaiye eri kadroları için belirtilen ilgili okullardan mezun olma şartı aranıyor ve bununla birlikte 2022 yılı içerisinde yapılan kamu personeli seçme sınavından belirtilen puan türleri gözetilerek asgari puanı almış olma şartı da eklendi.

Daha öncesinde çalışmış olduğu kamu kurum ya da kuruluşlarda herhangi bir şekilde de disiplin suçundan dolayı ya da ahlaki sebeplerden dolayı çıkarılmamış olmak. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile de 30 yaşını doldurmamış olmak. 13.10.1983 tarihli be 2918 sayılı açıklanan karayolları trafik kanunu hükümleri gereğince en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.