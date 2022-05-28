Şampiyonlar Ligi Final Ön İzlemesi: Liverpool vs Real Madrid

Liverpool ve Real Madrid, beş yıl içinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşırken, Jurgen Klopp'un tarafı sezonu bir kupa üçlüsü ile bitirmeyi hedeflerken, İspanyol devleri rekor kıran 14. Avrupa Kupası zaferine ilham vermesi için Karim Benzema'ya bakacak.

Cumartesi günü Paris'te saat 21.00'de (19:00 GMT) başlayacak olan final için Stade de France'da 80.000 kişilik bir kalabalık olacak ve her iki tarafın 20.000 destekçisi resmi olarak oyun için değerli biletlere sahip olacak.

Maç için bileti olmayan yaklaşık 40.000 Liverpool taraftarının da Paris'te olması beklenirken, 7.000 polis memuru büyük bir güvenlik operasyonunun parçası olarak görevde olacak.

Final, Avrupa sezonuna uygun bir doruk noktası olmayı vaat ediyor; Liverpool, 2018'de Kiev'de Real Madrid'e 1-3 kaybettiğinden beri, Mohamed Salah'ın ilk yarıda sakatlandığı ve Gareth Bale'in İspanyollar için iki gol attığı dört sezonda ikinci bir Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyor.

Zafer, Liverpool'un İngiltere Lig Kupası ve FA Kupası'nı kazandığı ve Premier Lig'de şampiyon Manchester City'nin sadece bir puan gerisinde bitirdiği bir kampanyayı tamamlayacaktı.

Klopp, "Şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok mutlu ve gururluyum, bu gerçekten özel" dedi.

"Maçı kazanırsak kendimi daha iyi hissedeceğim ve endişelendiğim tek şey bu" diye ekledi, orta saha ikilisi Fabinho ve Thiago Alcantara'nın oynamaya uygun olduğu haberi ile desteklendikten sonra.

Anfield tarafı, yedinci Avrupa Kupası'nı kazanabilir, bu da AC Milan ile aynı seviyeye geldiklerini ve sadece Real'i daha fazla zaferle bırakacaklarını görecek bir çetele.

Gerçekten de Madrid, dokuz sezonda beşinci Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor ve uğursuz bir şekilde, son yedi final maçının hepsinde kazandı.

Liverpool, Inter Milan, Benfica ve Villarreal'i eleme turlarında görürken, Carlo Ancelotti'nin Real'i Paris Saint-Germain, Chelsea ve ardından Manchester City'yi yenmek için bir dizi unutulmaz geri dönüş yaptı.

"Burada olmak hepimiz için büyük bir başarı. Bu kulüpteki talepleri, tarihi çok iyi biliyoruz, ancak buraya gelmek bizim için çok büyük, "dedi Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, geçen yıl Liverpool'un yerel rakipleri Everton'dan sorumluydu.

"Sezonun zaten çok, çok iyi geçtiğine inanıyoruz ama şimdi büyük olanı almaya çok yakınız."

Liverpool, Alisson'un gol attığı, Virgil van Dijk'in savunmasını sıraladığı ve Salah ve Sadio Mane'nin hücumlarına liderlik ettiği kağıt üzerinde daha güçlü bir tarafa sahip olmak istiyor.

Ancak Real, umutlarını bu sezon yarışmada 15 golü olan 34 yaşındaki Fransız Karim Benzema'ya bağlıyor.