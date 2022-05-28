Emekliye 16.000 TL Ödeme Başladı! Almayan Emekli Kalmasın

Emekliler için son dakika açıklaması adeta müjde yaratmıştır. Emekli vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen son dakika haberi ile vatandaşların nakit sıkıntıları büyük oranda çözüme kavuşuyor. Özellikle emekli vatandaşlar için yapılan son açıklamada 16.000 TL tutarında nakit ödeme yapılacağı haberi gündeme adeta deprem etkisi yaratmıştır.

Son zamanlarda yalnızca emekli vatandaşlar da ülkedeki bütün ücretli çalışan ve maaşı ile geçinen kişiler, oldukça ciddi sorunlar ile karşılaşmaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşların acil olarak nakit ihtiyaçları hemen girişe bilmektedir. Bu durumda emekli vatandaşlar çok ciddi sorunlar ile yüzleşmektedir.

Dolayısıyla devlet tarafından, emekli vatandaşların yaşadığı nakit sıkıntılarına yönelik önemli bir girişimde bulunularak yeni bir paket geliştirilmiş ve müjdeli bir haber olarak emeklilere özel olarak duyurulmuştur. Buna göre emekli vatandaşlar kamu bankaları üzerinden ve garanti bankası üzerinden kendilerine en uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilecekler.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası aracılığı ile emeklilere verilecek olan kredi kampanyasında, kolay bir şekilde kredi ve başvuru süreçleri gerçekleştirilebilmektedir. Kamu bankalarının yanında Garanti Bankası tarafından da verilen promosyonlu kredi işlemleri 16.000 TL tutarında 36 ay vade seçeneği ile önemli bir girişim imkanı sunulmaktadır. Başvuru işlemlerinin yapılması için, banka şubeleri üzerinden yapılabileceği gibi internet bankacılığı ve mobil uygulama ile de yapılabilmektedir. Üstelik emekli maaşını bu bankalardan alan kişiler için fazladan işleme gerek yoktur.