Salı günü son gün olarak açıklandı! Banka kartınıza alacağınız 21.000 TL ödeme için son şansınız kaldı!

21000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme verecek. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için kampanya uygun faiz oranları ile birlikte ödeneceği için salı gününe kadar yapılacak olan tüm başvurularda, bankalardan uygun faizlerle kredi alabilirsiniz.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan tüm bireysel müşterilerin kredi puanı uygun olması durumunda bankanın mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 21000 TL nakit kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank üzerinden nakit kredi kampanyası...

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların uygun faizlerle alabilecekleri bu kampanyalardan 21000 TL'ye kadar ödemeleri hesaplara aynı gün içinde yatırılır.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmasanız da cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, 21000 yazıp, bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında değerlendirmeye alınacak ve sizlere kısa mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler gönderilecektir.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar, aynı zamanda internet bankacılığı uygulaması olan Direkt uygulaması üzerinden de diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir ve kendi hesaplarına banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirler.