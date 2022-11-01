Salı, Çarşamba ve Perşembe Hesaplarınıza 23000 TL Ödeme Olacak! 23 bin TL ödemeleri kimler alacak?

Salı ve Perşembe günleri arasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, 23000 tl kredi ödemesini gelir belgesi istemeden vereceğini açıkladı. Gelir belgesiz olarak Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda tüketici kredisi ödemesi yapılmaktadır. 23000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 23000 TL'ye kadar ödeme verilecek ve onaylanan kredilerde hizmet olarak hemen hesaplara yatırılacaktır. En yakın banka şubeleri üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı veriliyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başlatılan kampanya da 23000 TL kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta sizlere hemen ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri kısa mesaj ile göndermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, uygun kredi faiz oranlarından yararlanabilmeleri için banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile birlikte 44 11 numarasına göndereceğiniz mesaj sonrasında başvuru gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların cep telefonları üzerinden, atacakları mesajlar sonrasında kredi ödemelerinin ne kadar olduğu belli olmaktadır.